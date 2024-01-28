自由共和國》鶴岡路人／依然不能忘記烏克蘭的理由—假若俄羅斯勝利世界會何去何從

以哈武裝衝突不斷，國際社會對烏克蘭局勢的關心下降。對於依靠國際輿論支持和得到援助的烏克蘭來說，是值得憂慮的事態。圖為烏軍守禦疆土。 （路透檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

以去年十月發生的武裝組織哈瑪斯對以色列發起的恐怖攻擊為契機，以色列和哈瑪斯之間的持續不斷的武裝衝突，導致國際社會對烏克蘭局勢的關心明顯下降。對於依靠國際輿論支持和在其支持下得到援助的烏克蘭來說，是值得憂慮的事態。

而且，一直主導援助烏克蘭的美國和歐洲都陷入了困境。在美國，議會共和黨一直不准予民主黨拜登政權提出的援烏預算。歐盟也因匈牙利的反對，對烏克蘭的財政支援計畫受挫，談判仍在繼續。

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在這種情況下，俄羅斯從年末到年初對烏克蘭全境發動激烈攻擊。據悉，俄羅斯方面的飛彈庫存雖然有限，但除了從伊朗進口攻擊型無人機之外，還從北韓採購了彈道導彈。烏克蘭從西方國家獲得武器，而俄羅斯則從所謂的反西方國家採購武器。在前線俄羅斯飛彈及無人機對烏克蘭防空飛彈在打攻防戰。就看哪一方能堅持下去。

據說歐美在支援烏克蘭上顯得十分疲憊。支援烏克蘭需要成本，很難一直繼續下去，這本身也可理解。但是，迄今為止一直主張援烏很重要，如果不能繼續支援下去將是一個大問題。

一直以來歐美各國主導支援烏克蘭，在亞洲，日本首相岸田文雄也反覆表示「今天的烏克蘭可能是明天的東亞。」 通過力量改變現狀在世界任何地方都不能允許。如果說這是一個重要的原則問題，就不能因為「疲憊」就縮小或停止對烏的援助。

此時應該考慮的是烏克蘭戰敗，俄羅斯獲勝後的世界會何去何從。說到底，俄羅斯的勝利並不會直接誘發中國攻打台灣。不能用簡單的「多米諾骨牌理論」煽動威脅。原本，假設俄羅斯「勝利」會帶來怎樣的局面現在也不清楚，可能是烏克蘭的全境被俄統治，也可能是擴大現在佔領地。

在任何情况下，能發揮抑制效果的主要是靠力量的平衡。如果中國以各種形式支援的俄羅斯取得勝利，則以美國為中心的西方世界力量的衰退將成為定局。至少，對於俄羅斯和中國來說，會得出「民主主義國家果然很脆弱」的結論。俄羅斯從一開始就認為，如果與西方進入比較耐力的階段，對自己有利，所以一直瞄準西方先疲憊。

美國一些專家認為，對美國構成最大挑戰的是中國，因此主張不應該在援烏上浪費國力，而應集中精力針對中國。譬如武器彈藥，如果由於支援烏克蘭武器彈藥庫存減少，在包括台灣在內的印度太平洋有事能使用的武器彈藥也會變少。從這個意義上來說，在歐洲應對俄羅斯和在亞洲應對中國是零和關係。

但是，如果認為俄羅斯戰勝烏克蘭，美國會把更大的精力投入到中國和亞洲這是很天真的想法。烏克蘭雖然不是北約成員國，但美國致力於英國、法國、德國，甚至波羅的海各國和北歐的防衛。既然不做出「拋棄」這些同盟國的決定，美國就不得不更加大力度致力於歐洲的安全保障。若俄羅斯取勝，美國自己也無法逃脫其影響。而且也會波及到印度太平洋。

如果美國在歐洲部署部隊，深入地參與歐洲事務，歐洲和亞洲之間就會出現爭奪美國保護的局面。相反，假設美國拋棄歐洲盟國，那麽美國在亞洲的盟國、夥伴國能安心嗎？難保下一個被拋棄的就不是亞洲。

繼續支持烏克蘭的成本的確很高。但是，允許俄羅斯獲勝的成本恐怕更高。有必要經常意識到這一點。而且，不僅是俄羅斯，中國也一直在觀察對烏援助出現疲勞的狀況。如果我們表現出鬆懈，就要做好付出更大代價的準備。首先，最低限度是保持對烏克蘭的持續關注。

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