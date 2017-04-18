自由開講》低薪的元兇

賴振昌

全聯總裁徐重仁在新書發表會時，大談自己對年輕人低薪的看法，沒想到幾句「年輕人太愛花錢」、「不要計較低薪」、「年輕人太喜歡出國」的說法，卻引發很多網友強烈不滿，逼得徐重仁需要公開道歉。回顧整個事件網友主要的反感，在於徐的論述缺乏「同理心」，對年輕世代的批判不公平；雖然徐事後的道歉，多少可以彌補年輕人受傷「不爽」的心情，但對真正核心的低薪化、貧富差距擴大等問題，反而被忽視了十分可惜。面對國內長期低薪化的現象，探究其造成這樣困境的原因固然很多，筆者認為其中最重要的原因，是國內經濟產業轉型，但相關的政策未能配合轉型需要而調整，所造成的影響結果。

全聯總裁徐重仁在新書發表會時，大談自己對年輕人低薪的看法，沒想到幾句「年輕人太愛花錢」、「不要計較低薪」的說法，卻引發很多網友強烈不滿。（資料照，記者李容萍攝）

近年來台灣的經濟發展模式，已從早期的勞力密集產業，轉換成為資本密集或技術密集的生態。在勞動密集產業的經濟模式下，勞動力是一項重要的生產要素，面對所得分配時，勞工自然有較大力量，可以參與分享經濟成果或要求加薪；但今天在經濟發展屬資本密集的情況下，勞動生產力的重要性已大大的減低，因此大部分的經濟成長好處，將多由資方或技術擁有者所獲取，勞工能分配到的所得很有限。以今日台灣企業獲利情況來看，公司每年還是有賺錢的，可是大部分盈餘多由資方拿走，像郭台銘去年度個人的盈餘分配就超過一百三十億元；公司的獲利只有少部用來給員工加薪，因此勞工薪資增加就很有限，甚至有退回到十七年前水準的現象，正是反映勞動生產力在整個所得分配過程中，重要性降低的現象。

這是經濟轉型必須面對的挑戰，也是弱勢勞動者的無奈，但我們並不能因此說產業由勞力密集轉成資本密集的方向是錯誤的，畢竟產業的升級是國家發展必須努力的目標，而西方先進國家也都經過了這樣的發展過程，但為甚麼他們的貧富差距惡化問題沒有那麼嚴重呢？主要是他們在發展資本密集或技術密集產業的同時，會重視各種公平正義的政策，例如調整租稅的所得重分配功能，或增加社會福利、照顧弱勢的措施，來降低對社會貧富差距擴大的影響。但很遺憾的是我國卻是反其道而行，做出很多錯誤的政策方案。

例如租稅制度可以扮演「所得重分配」的功能，早已是現代租稅理論所公認，當產業轉型造成所得分配不均時，本來就應該多課高所得者的稅金，對低所得者採取減稅的措施，才是正確的作法；但檢討我國這幾年來的重大減稅方向，卻剛好相反。例如：遺產贈與稅率由五十%降為十%，營利事業所得稅率由二十五%降為十七%，很明顯的都是調降有錢人的租稅負擔，間接造成目前薪資（勞動）所得的租稅負擔比重相對地偏高。產生台灣的國民租稅負擔占國民所得的比率，雖然約只有十二點八%的超低水準，但廣大的受薪階層卻普遍感受到租稅負擔很大的壓力，而有所謂「低稅負、高稅感」的奇怪現象。

另外在增加社會福利支出、照顧弱勢方面，近年來政府除了相關社福經費沒有大幅增加以外，國民黨政府為了鞏固政權之需要，把過多的資源用來照顧，在社會上相對比較不是弱勢的軍公教人員福利，嚴重的排擠了其他照顧弱勢族群的經費，產生了很多不公平的社會問題，也造成社會貧富差距，日愈嚴重的後果。面對產業轉型的副作用，台灣反潮流的政策，將帶來貧富差距擴大的災難，令人十分擔憂。

（作者為前臺北商業大學校長、台聯立法委員）

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