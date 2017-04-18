自由開講》捷運通彰化，真的有必要嗎?

吳宜玲

總統蔡英文日前證實台中捷運綠線將延伸至北彰化，計畫列入行政院「前瞻基礎建設計畫—軌道建設」，這會為彰化市區帶來相當的便利性，也會增加觀光的商機、防止人口外流，抑或是減少汽機車的使用、減少空汙，雖然這項建設看似會為彰化地區帶來許多的優點和效益，但蓋捷運是項大建設，要花的經費和實際帶來的效益，是否會成正比，都有非常大的風險，政府真的全面好好考量過了嗎？

彰化縣長魏明谷日前向交通部官員說明捷運延伸至彰化鹿港和美的計畫案。（資料照，記者湯世名攝）

我是彰化人，實際在彰化生活的我很明顯的感受到彰化的大眾運輸並不興盛，使用的人不多，只有在上下班的尖峰時段才會有人潮，而彰化的人口也不算多，當前社會人口漸少、又漸漸邁入了高齡化社會，未來的需求只會減少不會增加，很難說如果真的開通了這項建設，是不是真的會有收益，還是會年年虧損？何況，彰化目前的其他的觀光建設也並不完善，會吸引到搭乘捷運的人潮數也恐怕不樂觀。應先進行都市重劃，再來考慮是否配合建置捷運等建設。

政府應該要對民眾的需求進行分析，建置捷運等交通建設是希望台灣南北可以更均衡發展、可以串起一個更完善的交通網，但如果沒有好好進行財政、需求、效益等等的完善分析，而造成了財政上的浪費或負擔，是不是就本末倒置了？

（作者為國立高雄大學學生）

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