自由開講》這種司改 唉！

莊勝榮

司改大戲已登場，但不少人看壞成果。我們不是預言家，不預設立場，希望司改成功，帶給民眾福氣，一旦失敗帶來禍害，非吾等所樂見。

司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會，提堅守人權保障價值、確保司法正義實現、建構弱勢友善審判程序等七大改革方案。（資料照，記者簡榮豐攝）

報載司改籌委會構思，將最高法院法官由80人降至17人，我們希望這是假的，萬一真的，那受害的是司法消費者。理由很簡單，表面上減少最高法官員額，節省一些公帑，但是畢竟法官是領終身俸，節省之經費少之又少，而傷害卻大之又大。從司法院統計數字觀察，104年新收上訴最高法院刑事案件5825件，民事案件6260件，還不包括以往塞車未結的案件，光是這新收的案件加起來12085件，以目前80位法官平均分案，每年151件，每月12.5件，若是加上舊案，恐怕每月近20件，這根本是短期內難以完成的任務。若由80位法官減為15位，每年每人805件，每月67件，將使最高法院案件大大塞車，短的4、5年，長的6、7年，司法消費者可能忍受一個最高法院案件5、6年嗎？答案已經很清楚，NO！

眾所周知，第三審屬於法律審，上訴最高法院的案件，就是在挑剔高等法院法官適用法律有無違背法令，要挑戰三位法官的判決及見解，要有一番功夫，最高法院法官就是要當三位法官及上訴人、被上訴人的魯仲連，更要有上等功夫。以筆者30年經驗，三審案件，除非是上訴狀亂寫或不合上訴程式，少有6個月判下來，通常快者是1、2年，甚至2、3年。現在這麼多最高法院法官，結案速度已經遲緩，若是減少員額，當事人豈不跳腳？

司改不能急就章，也無法偷工減料，涉及修憲的還是要修憲，不能便宜行事。88年全國司改會議，參加的120人中，有8位民意代表（含立委、國代），這次司改會議沒有任何一位民意代表。司改會議之結論，涉及將來修憲、立法及修法，竟然連一個立委都沒有參與其中，難道他（她）們不如作家？不如法官？不如檢察官？不如律師？不如一個社團代表人嗎？修憲、立法及修法，只有立委有表決權，竟然113位立委沒有一個立委參與司改會議，這種司改會議怪不怪？！將來立委能相挺支持者幾希？亡羊補牢猶未晚也。