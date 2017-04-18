自由開講》張向忠催生台灣《難民法》

邱延譽

中國異議人士張向忠，本來今天要向陸委會訴求政治庇護。全世界都在看，在沒有《難民法》的護持下，小英政府如何面對這件事？

中國社運人士張向忠，留在台灣尋求政治庇護。（圖片擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

若中共嘴裡叼著我方的李明哲，是因為台灣逮捕了它的「匪諜」，那這回人家的「反共異士」又來投奔，小英敢不敢堅持她一向津津樂道的人權價值、給予庇護？

去年6月7日她尚且說，「自由與人權是台灣最珍貴的價值」、「面對難民，台灣不應自外於國際」。次月，立法院就初審通過了《難民法》草案。後來不知何故一片死寂？這下難民真的來了，卻無法可棲。移民署說，我國目前並無政治庇護制度，依「中國大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第18條規定，「對領導民主運動有傑出表現具體事實，及受迫害有立即危險者，始得基於政治考量予專案許可長期居留。」

惟此規定有若干缺陷。其一、政府庇護當事人，是在台灣沒有政治庇護制度下基於「政治考量」、對「領導民主運動」有傑出表現、我方才予「專案許可」，句句都用「政治」敲打中共的天鐘，這在敏感時期如同故意尋釁。其二、「受迫害有立即危險者」方予庇護，條件過苛。聯合國1967年簽訂的《難民地位議定書》，以及美國國內法界定的難民庇護條件，只提當事人擔心返回原居住國會受到迫害，這一因素。

第18條條文，輕人權而重政治，吾人更有理由催促具有人權超越性的《難民法》速速誕生！此法之優越處，是將兩岸問題國際化，將中國人民等同於外國人，一旦認定為難民後，台灣有義務向聯合國難民總署通報。雖然目前台灣不是會員國，但基於普世價值，我們夠資格呼籲民主國家的管道協助。回顧2014年的馬政府，對滯台多年的9名中國民運人士及法輪功學員，以「大陸人民不等於外國人」為由，堅持不予政治庇護，後因人權團體持續發聲，以及田秋堇、高志鵬等綠委施壓，才許可他們居留。

難民有多樣的成因，不只有政治，重要的是進行人道救援。台灣若將難民庇護法制化，把政治受難者提升到人權層次，才配稱做世界華人的燈塔。

【附記】

立法院2016年6月14日初審通過難民法草案，但至今都還沒排入院會，人權團體（「台灣關懷中國人權聯盟」、「台灣人權促進會」等）催促立法進度，2017年03月14日，特別召開記者會，希望這個會期就能通過難民法，讓台灣成為人權救難方舟。

記者會至今又過了1個月，恰逢中國異議人士張向忠，來台尋求庇護。難題依舊存在！

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）

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