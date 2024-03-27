自由開講》國艦國造之光：首批「沱江級巡邏艦」全數交艦

◎宮臨冬

近年，政府積極推動國艦國造計畫，首批6艘高效能艦艇「沱江級巡邏艦」於昨（26）日完成全數交艦，其中最後2艘「安江艦」、「萬江艦」於蘇澳港交艦典禮中正式交付。蔡英文總統親自主持典禮，強調這6艘艦艇的提前交付象徵著台灣自主造艦能力的強大，並彰顯了捍衛自由民主的決心。這些艦艇配備雄二、雄三反艦飛彈以及海劍二防空飛彈，具有強大的火力、高機動性和隱匿性，被冠以「航艦殺手」的光環，承擔著捍衛海疆的重要使命。

蔡英文總統（中）昨日前往宜蘭蘇澳龍德造船廠主持「海軍高效能艦艇安江及萬江軍艦交艦典禮」。（總統府提供）

量產與提前交付：國造能力的驕人成就

沱江級巡邏艦的優異性能獲得了海軍認可，加速了量產進程。原定於2025年交付的目標，最終提前了20個月完成。典禮現場，除了安江艦、萬江艦外，塔江艦、富江艦、旭江艦、武江艦也在港口排列，共同肩負起制海作戰的重要任務，寫下了國艦國造的新篇章，堪稱台灣國防自主之光。

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技術規格與武器配置：國造艦的優勢

沱江級巡邏艦不僅具有高機動性和隱匿性，每艘還配備了28枚防空、反艦飛彈，是反制中共海軍的重要力量。安江艦、萬江艦同樣配備了雄二、雄三反艦飛彈以及海劍二防空飛彈，擁有強大的火力，包括76快砲、方陣快砲等。龍德造船董事長黃守真指出，這種艦艇在不對稱作戰中可以實施蜂群飽和攻擊，是對航母的威脅。

歷史背景與技術創新：國艦國造的里程碑

沱江級飛彈巡邏艦源於海軍2009年提出的「迅海計畫」。面對中共海軍的崛起，以及其大量服役的「22型飛彈快艇」，台灣海軍迫切需要提升海上防衛能力。因此，海軍提出了建造排水量500噸左右的匿蹤飛彈巡邏艦的計畫。沱江級巡邏艦的設計獨特，採用了雙船體構型，具有優異的耐波性和高速性能。

與國際同級艦比較：國艦國造的優勢

與中共的「22型」、南韓的尹永夏級飛彈快艇，以及瑞典的「偉士比級」巡邏艦相比，沱江級巡邏艦在火力、尺寸和機動性方面都展現了出色的表現。沱江級艦雖然在噸位上與瑞典的「偉士比級」相當（約650頓），但在艦載武器數量上遠遠超出對手，彰顯了其在火力上的優勢，堪稱同級艦的火力資優生。

結語

沱江級巡邏艦的量產和交付，不僅展示了台灣自主造艦的能力，也為國防能力的提升寫下了新的里程碑。在國際局勢日益複雜的背景下，台灣需要堅定不移地推進國艦國造計畫，加強海軍實力，捍衛海洋主權，守護國家安全。

（軍事研究人員）

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