自由開講》北韓欠第二擊能力 ？！難與美國對抗

楊宗鑫

美國集結三艘航母打擊群進逼朝鮮半島海域，儘管北韓揚言不惜一戰，但實際上因不具備核武第二擊能力，應不至輕舉妄動。

要以核子武器嚇阻他國，關鍵在於是否具有「第二擊」能力。當己方核武遭敵方首次攻擊即被摧毀殆盡時，是不具嚇阻能力的，唯有在被攻擊後仍保有相當的核反擊力量，能夠讓敵方亦付出慘痛代價時，雙方才能在「相互保證毀滅」下形成恐怖平衡。

要以核子武器嚇阻他國，關鍵在於是否具有「第二擊」能力。（AP）

為了建立第二擊能力，國家必須發展多元的核武投射方式。常見的，包括了陸面上的固定式飛彈發射井、移動式飛彈發射車，水面下的潛射彈道飛彈，以及空中的核戰略轟炸機三大類，統稱為「核三位一體」。各種投射方式中，飛彈井雖能發射大型飛彈，但因位置固定、目標明顯，最容易遭到鎖定；裝設於車輛，雖能夠自由移動，但仍受限於公路系統的範圍，機動性不如潛艇或飛機，隱匿性的落差則更大。

冷戰時期，蘇聯儘管在傳統武力上的發展較落後，但仍然能夠與美國抗衡四十年，即因擁有多元的核子投射技術。後冷戰時期，除了俄羅斯繼承蘇聯的核武器外，中國及印度都被認為已發展出三元投射的能力。相較下，儘管北韓日前在「太陽節」的閱兵儀式中展示了多款新型武器，但能夠搭載核武的，仍只有陸基飛彈，依舊未能在潛射及空投技術上有所突破。

綜觀北韓的核武問題，其實早在1990年代，美國即有以武力解決的呼聲，最後在南韓擔心受波及而強力反對、且證據尚不足下，並未付諸行動；2003年北韓退出核不擴散條約，當時美國正忙於阿富汗重建及伊拉克戰事中，無暇顧及東亞事務，傾向以談判方式解決，才有六方會談的召開；2009年北韓退出會談，但因歐巴馬政府置重心於國內經濟復甦，仍力促北韓重回談判。

川普上任後，在經濟逐漸回溫的背景下，亟欲解決北韓問題。究其思維，應是擔憂北韓將於近年內發展出洲際飛彈及潛射、空投技術，屆時即可與美國形成對峙，再難輕易剷除。因此，現階段就算無法達成朝鮮半島非核化的最高目標，至少也要凍結北韓持續增強投射能力。

（作者為公務員）

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