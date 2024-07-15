自由廣場》體育升格 更需要體育改革

◎ 陳雨鑫

五二○賴總統就職演說，提出成立體育部之議，舉國歡騰。

然體育運動範疇多樣多元，與時俱進藉由升格成體育暨運動發展部，推動人員組織與經費擴編，與體育部跨部會合作，精準運動科學提升競技表現、國際運動外交、全民運動與運動產業多元發展的任務。

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一、組織部分

（一）內部單位組織擴編調整外，另針對運動產業發展的專責單位，似可朝「行政法人化」方向研議，如運動產業發展中心等。

（二）部分業務單位，可朝三級機關的方向討論，如成立體育運動博物館等。

二、人力經費部分

（一）落實國民體育法第四條，特別是鄉鎮市區公所的體育專責人員，建議仍應以「體育行政」職系公務員擔任為宜。

（二）藉由各縣市政府既有社福卡（敬老卡）機制，研議將運動消費（參與性運動與觀賞性運動）優惠納入，由體育部提供類似青春動滋券的經費補助與管理機制。

三、落實國民體育法的要求

依國體法第八，十九條之規定，政府應鼓勵各機關、機構、學校、法人及團體舉辦運動賽會，並加強推動員工體育休閒活動；且其員工人數達五百人以上者，應聘請專業人員，辦理員工體育休閒活動之設計及輔導，並落實執行。

四、促進運動產業蓬勃發展

依「運動產業發展條例」成立行政法人運動產業發展中心來專責執行。需各級政府及相關部門協作，共同整合資源、共享信息、跨部門協作是促進運動產業發展的重要策略。

此外，應鼓勵建立「異業合作」模式，提供創新商品或服務，可引入更多元化的資源和技術。例如，運動與科技產業的結合，通過智能穿戴設備、虛擬現實技術等創新手段，提升競爭力。

另外，促進產學合作，培養專業人才也很重要。透過大專院校、研究機構與運動企業的合作，建立人才培養的體系，並推動相關課程和研究，確保運動產業擁有充足且高素質的的人力資源。

協助企業取得資金促進發展。未來亦應積極拓展國際市場、建立自有品牌及引進關鍵技術。運動產業應積極參與國際競賽與展會，提升影響力，並透過品牌建設和國際合作，擴大市場份額，實現自給自足。

尤其運彩基金十四年來已逾七百億元，每年約增五十億收入。近十年我國國際賽事，成績斐然，與運彩基金之挹注息息相關。政府更要有效運用基金，公開透明廣為宣傳。

綜上措施，運動產業可通過資源整合、創新合作、人才培養、投資環境優化、國際市場拓展、設施建設、民間參與及法律保障等多方面的努力，形成發展聚落，實現蓬勃發展及自給自足。

最後，強化各單項協會之組織與人才及預算和業務執行效率更是當務之急。

近年來歷屆署長積極改善各單項協會之組織（會員選舉）及會計師簽證制度（預算費用之執行）等措施，已有進步。但仍有改善空間。本部更應加強各協會的計畫、執行之考核功能，才可展現出體育部之執行力與魄力！如此才不辜負升格之全民所盼！台灣加油！

（作者為前行政院體委會副主委）

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