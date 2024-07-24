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自由廣場》減香顧健康 全國共同努力減空污

2024/07/24 05:30

◎ 林基興

普渡將至，空污驟升，環境部長風塵僕僕到廟寺宣傳「新紙錢三燒」政策，值得全民支持。

我國空污主因之一是燒香、燒銀紙與燒王船等。王船滿載鹽米油包子、全新家電真品，幾百萬元燒成灰燼。「送王遊天河」燒掉百道佳餚。我國每年從越南等地進口金銀紙幾萬噸。大年初一，民眾群擠廟前「插頭香」。

環保署檢驗市售香品，發現香品燃燒時都產生致癌性、揮發性有機物苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙酮、氯甲烷、丙烯等。台灣全年焚燒紙錢幾十萬公噸，每燒兩公噸紙錢，可產生三公噸的二氧化碳，同時釋放一氧化碳、苯、甲苯、乙苯、戴奧辛等有毒致癌物。中研院研究顯示，初一、十五固定到廟裡燒香的進香客，暴露在含有多環芳香烴煙霧中，致癌風險是極少進香者的「千倍」；在廟裡工作者及每天在家中佛堂燃香者，致癌風險超過警戒標準。而街頭巷尾燒銀紙遭風吹四散易釀火災，神明燈經年亮著因而失火時有所聞。

環境部奮鬥「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」。立意甚佳，像龍山寺就強調心誠則靈，禁止燒香而以雙手合十代替。台灣首廟天壇則重視環保祭祀，也配合「新紙錢三燒」減空污。但也有人不領情，保安宮之前抗議，金銀紙集中燒，有如燒垃圾，對神大不敬。因此，這是認知問題，有待推廣為全民運動。

其次，推廣「替代燒」以功代金或以米（物）代金等，從根本改變燒紙錢的祭祀觀念。諸如鼓勵信眾，將買金銀紙的錢拿來添香油錢、改買白米送弱勢團體等，實際可行善積福，又減污益身，實是一舉兩得。

第三，神愛世人，何忍空污害命？內政部與衛福部應主動協助環境部，與證嚴上人等宗教領袖協商，儘速減少香與紙錢。目前，全國已有九個縣市的三六六間寺廟取得「環保低碳認證」，較去年成長四成，環境部的努力值得肯定。期望在數年內經由協商與立法（公平約束眾生）達成全面禁止，善哉！

（作者是大學教授）

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