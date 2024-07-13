自由廣場》台日「善的循環」接棒有人

◎ 王輝生

開啓台日「善的循環」交流的謝長廷代表，將功成身退，由考試院李逸洋前副院長接棒。

台灣政壇具有哲學思想的政治家屈指可數，李登輝前總統及謝長廷代表是個中佼佼者，兩位都留學日本哲學搖籃的京都大學，承襲哲學大師西田幾多郎的精髓，李登輝曾說：每當思路進入死巷時，常在西田哲學裡找到出口。

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謝長廷在京大讚研「法哲學」十二年，對西田哲學「善的研究」了然於胸，一脈相傳成為傳承「李登輝精神」的不二人選。李登輝在台日斷交後有如一灘死水的台日交流中注入活水，播下無數「善的種子」。謝代表則活學活用「善的研究」，深植民心，「善的種子」得以滋潤萌芽，謝代表更啓動「善的循環」，透過台日民間交流，推廣議會及城市外交，進而影響政府外交，促成台日交流欣欣向榮而善果纍纍。

由於台日無邦交，謝代表在可作不可說中，完成了許多不可能的任務，例如，將東京館產由馬紀壯的私人名義，改為法人，確保近千億日圓市值的台灣人民血汗錢，一勞永逸解決了三十三年來、八任駐日代表都束手無策的陳疴；當台灣陷入疫苗之亂時，在謝代表的穿梭下，短短十一天就將疫苗送達台灣，他更親赴機場壓陣，於滂沱大雨中的鞠躬画面，讓無數台僑熱淚盈眶。

如今親台的「日華議員懇談會」囊括了四成的國會議員，今年台灣的總統就職大典，更派出三十一名國會議員赴台共襄盛舉，而由日本地方議會所組成的「日台議員協議會」更是蓬勃發展，一八年首度在高雄舉辦「台日交流高峰會」，共有三二三名的日本議員赴台與會。

疫情前台日交往的旅客已突破七百萬人次，台灣成為日本高中生修學旅行的首選之地，台日「善的循環」已經由點、線、面，進而交織成四通八達的網絡關係。

但「善的循環」畢竟是具有「理想」性的哲學思惟，必須持續落實，才能取信於民。李逸洋深受賴總統信任，有「蓬萊島三君子」尊稱因而謙沖自牧，淡泊無華符合日本口味，曾任內政部長所以體恤民情，對於落實「理想」更是駕輕就熟，擔任駐日代表適才適所，相信台日「善的循環」發揚光大指日可待。

（作者是日本醫療法人 輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

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