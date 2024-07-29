自由廣場》北北基桃颱風假值得商榷

◎ 陳雨鑫

凱米颱風南北兩樣情。北部幸運地躲過強颱直接影響，而中南部卻淹成一片汪洋大海，尤其是南部災損慘重。故南部各縣市擴大地區拉長時間的颱風假，是理所當然！

然，對於北北基桃共同放颱風假是值得深思的。七月廿四、廿五日四城同放兩天颱風假，許多人因放假而稱慶，娛樂場所也滿是人潮。但這樣的颱風假是否符合放假本意呢？

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北市的重要性

北市是首都及國際金融中心，停班影響甚鉅，不但導致每天經濟損失一、二百億，連股市沒開盤，證交稅也減收十五億等。

北北基桃因地域幅員廣大，有城市、有鄉鎮、也有山區，這些地區狀況不同，但通通劃而為一，很容易達到放假標準。

加上市長們有諸多考量（也包含了選票考量），對颱風假的取捨相對困難。但仍須在兼顧安全與經濟的情況下慎重考慮，以求取兩者的均衡點。

建議改善方法：

第一、北市應其他城市脫鉤做出決策，若北市未達停課標準，其他縣市已達時，則他縣市居民在北市上班者可放假或行使勞工退避權，合法的不去上班或居家辦公，台北市居民則正常上班。

第二、外縣市也應將區域精準細分，既保障人民生命安全也維持首都的正常運轉。依據分區差異來做處置，合理且科學。

第三、責成氣象署依據科技（如AI），對於事先精準預測的提高，及事後確實檢討、學習，未來應如何改進以提升精準度。

第四、現行決策是氣象署提供資料予各縣市政府，權責由縣市首長自行承擔，也難怪縣市長在多方考量下漸漸將颱風假，變成不只是科學也是政治。政治考量會讓決策更容易被民粹羈絆，所以氣象署似應承擔更多決策的部分責任。

第五、現行決策發布時間及方式皆可更科學化，再經由國家警報系統通報。或臨時遭遇危急情況需提前或改變時也能系統化修正，如此一來可在安全與經濟發展之間取得更平衡的結果。

總之，對於發布時間的準確，縮短預測差距，再藉著國家警報系統來做修正與補強通告，也會有更精準的有效決策。颱風假實屬科學問題，應以更科技且進步方式改善，看看日本、想想香港以及各國對於颱風假問題的處理，現在正是我們該做深思，進一步改進的時刻。

野人獻曝。台灣加油，天佑台灣！

（作者為前台中縣副縣長）

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