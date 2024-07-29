晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》北北基桃颱風假值得商榷

2024/07/29 05:30

◎ 陳雨鑫

凱米颱風南北兩樣情。北部幸運地躲過強颱直接影響，而中南部卻淹成一片汪洋大海，尤其是南部災損慘重。故南部各縣市擴大地區拉長時間的颱風假，是理所當然！

然，對於北北基桃共同放颱風假是值得深思的。七月廿四、廿五日四城同放兩天颱風假，許多人因放假而稱慶，娛樂場所也滿是人潮。但這樣的颱風假是否符合放假本意呢？

北市的重要性

北市是首都及國際金融中心，停班影響甚鉅，不但導致每天經濟損失一、二百億，連股市沒開盤，證交稅也減收十五億等。

北北基桃因地域幅員廣大，有城市、有鄉鎮、也有山區，這些地區狀況不同，但通通劃而為一，很容易達到放假標準。

加上市長們有諸多考量（也包含了選票考量），對颱風假的取捨相對困難。但仍須在兼顧安全與經濟的情況下慎重考慮，以求取兩者的均衡點。

建議改善方法：

第一、北市應其他城市脫鉤做出決策，若北市未達停課標準，其他縣市已達時，則他縣市居民在北市上班者可放假或行使勞工退避權，合法的不去上班或居家辦公，台北市居民則正常上班。

第二、外縣市也應將區域精準細分，既保障人民生命安全也維持首都的正常運轉。依據分區差異來做處置，合理且科學。

第三、責成氣象署依據科技（如AI），對於事先精準預測的提高，及事後確實檢討、學習，未來應如何改進以提升精準度。

第四、現行決策是氣象署提供資料予各縣市政府，權責由縣市首長自行承擔，也難怪縣市長在多方考量下漸漸將颱風假，變成不只是科學也是政治。政治考量會讓決策更容易被民粹羈絆，所以氣象署似應承擔更多決策的部分責任。

第五、現行決策發布時間及方式皆可更科學化，再經由國家警報系統通報。或臨時遭遇危急情況需提前或改變時也能系統化修正，如此一來可在安全與經濟發展之間取得更平衡的結果。

總之，對於發布時間的準確，縮短預測差距，再藉著國家警報系統來做修正與補強通告，也會有更精準的有效決策。颱風假實屬科學問題，應以更科技且進步方式改善，看看日本、想想香港以及各國對於颱風假問題的處理，現在正是我們該做深思，進一步改進的時刻。

野人獻曝。台灣加油，天佑台灣！

（作者為前台中縣副縣長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書