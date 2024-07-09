自由廣場》中正紀念堂改名／已故歷任元首 一體平等入列

◎ 蘇明通

中正紀念堂的轉型議題，偶而就會冒出來被討論一番。近日國防部長及文化部都表示紀念堂內的三軍儀隊換班儀式，將移到自由廣場表演，類似忠烈祠的模式。但筆者認為紀念堂內如果只有蔣中正銅像，儀隊的存在及表演，實質上還是脫離不了此一關係，仍不免會繼續引發轉型的意見。

其實這個轉型議題的重點是不需要對堂體內的蔣中正銅像，繼續由三軍儀隊站哨。那麼換個方式吧，不必獨尊一蔣，增加擺放對民主有貢獻的已故歷任元首銅像，孫中山置中，兩旁依序為蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝，未來繼續增加（除非生前聲明放棄），並統一銅像大小。現有大型銅像則移置慈湖。

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至於紀念堂的名稱，一併改為民主紀念堂，儀隊繼續留在堂體內換班，為歷任已故元首站哨，兼容並蓄，也能體現轉型意旨，民眾瞻仰的也不是只有一蔣。

在堂體內進行換班儀式，現場官兵及民眾都沒有風吹日曬雨淋的困擾，民眾圍繞在紅龍線後靜靜的觀賞換班儀式。換班衛兵出場後，軍靴踏地、跺地、靠攏，及槍枝快速轉動、槍托觸地的聲音，在堂體內顯得格外清晰，也特別感人，這就是國家的軍容及國軍的象徵。移到堂體外進行勤務展示，這些特點都不見了，而且在廣闊的民主大道上，儀隊相對渺小，也難以展現氣勢。至於遇雨即停，那麼烈日、高溫、強風呢？還有，儀隊官兵的勤務是否會更辛苦勞累呢？

堂體內的儀隊換班儀式，吸引觀光客（含在台移工）聚集，是台北市區的熱門景點，親眼目睹的外國人，甚至因而對我國軍容刮目相看。移到堂體外的民主大道進行，複製忠烈祠模式，很難想像觀光客會移動到二地重複觀看。

由於儀隊移到堂體外表演的日期尚未決定，主管機關在實施前似可擇日試行，觀察民眾反應，納入評估參考。

（作者為公務員退休）

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