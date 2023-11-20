晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》藍白無論分合，終必走上歧路

2023/11/20 05:30

馬英九基金會十八日依據藍白合作六點協議公布「民調審視結果」，但因藍白對「統計誤差範圍」與「柯文哲讓三％版本」，以及有效樣本認定，各自表述，因此公布協議版侯柯配勝、民眾黨版侯柯打成平手結果，並不為民眾黨代表接受；加上十五日協議公布後，被民眾黨稱為「不平等條約」，柯文哲更在直播時哽咽，直批「被突襲」，上週日更在造勢場合上宣稱將以民眾黨總統候選人身分拚戰到底。看來不論未來協商結果如何，藍白合實質上已經破局了；即便勉強合作參選，也是貌合神離。「藍白合」是否變成「藍白拖」，最後「藍白分」，是喜劇、鬧劇、悲劇，有待觀察。

「藍白合」的出現是一種政治奇觀，因為國民黨與民眾黨不但本質不同，柯文哲更一向鄙視國民黨，曾用「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」、「藍綠都是垃圾」徹底羞辱國民黨，自豪可以「推倒藍綠高牆」；另一方面，國民黨對柯文哲曾經的親綠背景猶有疑慮，而兩黨的政策路線也無重大交集，因此「藍白合」的可能性似乎微乎其微。然而，柯文哲的政治立場一向轉換自如，由最初自稱是「墨綠」，受民進黨力助登上台北市長寶座，再到與綠營徹底決裂，自創民眾黨，如今更因為選舉可以結交藍、黑、紅、統各色人等，可以看出身段非常靈活，與藍營結合不僅不再是不可能，甚至成為變現政治利益的必要策略。更重要的是，雙方找到了一個共同目標︰下架民進黨。加上，在藍白各自參選情況下，民調顯示均無法單獨擊敗賴清德，因此「藍白合」似乎成為取得政權的唯一解方。此外，在外部環境方面，中共並不樂見藍白分裂造成民進黨勝選，顯然也在背後運作，極力促成「藍白合」。然而，影響政治婚姻的因素錯綜複雜，涉及背後大老闆的意圖、政黨、政客的算計，與支持者的感情等。這些基本要素都會造成被「仇恨民進黨情緒」沖昏頭的雙方，在操作上仍必須冷靜面對各自的利弊得失，尤其利益分配一旦被視為對特定一方不公，便可能種下分手的惡果。

因此，為了促成「藍白合」，雙方提出籌組「聯合政府」訴求，並在合作協議中清楚界定，「國民黨主責建設發展、民眾黨主責監督制衡」，無異打著冠冕堂皇的「聯合政府」旗幟，行政治利益之分配。而且，為了自圓其說，還創出了「外部監督沒有用，必須靠內部監督」，與「副手監督總統」的荒謬說法。事實上，我國實施偏向總統制的雙首長制，一切行政權最終掌握於總統手中，若欲制衡監督執政黨，最有效的方法是爭取更多立委席次，才是正途，透過部會職位分配不僅不能達到監督制衡功能，反而有政治分贓之虞。尤其，副總統是無權的備位元首，只能安份扮演輔佐總統的本分，若是心存監督之意，豈非存有異心，可能扞格，引發政治風暴。其實，「藍白合」的內在缺憾，主要在於雙方並非因為相同的治國理念而結合，而是基於選舉利益的暫時聯手，只是為了打擊主要敵人而拉攏次要敵人；因此它們對選民的訴求只是空泛的「下架民進黨」，但是取代民進黨之後，到底要帶給台灣人民什麼樣的生活，並沒有清楚圖像與施政路徑。他們不但沒有具體可行的施政願景，而且在毫無具體證據下全面抹黑民進黨的公共政策與作為。就像前疫情指揮官王必勝的感嘆︰「無論是高雄演唱會，還是防疫、綠能、半導體…只要是能讓台灣人有光榮感、認同感的東西，這股勢力都會極盡所能的扭曲污衊它。」換言之，藍白這些年累積的政治能量，大都來自操作「討厭、否定民進黨」的仇恨動員。這種惡意攻詰甚至達到失去理智地步，因此對於無關政黨競爭，卻有益於台灣的事務與成就，仍然一概全盤否定。令人憂心的是，藍白下架堅持台灣主權的民進黨，卻接受「九二共識」，同時以「票投民進黨、青年上戰場」製造恐懼感，無異與圖謀台灣的中共合拍，自覺或不自覺成為中共大外宣的協力者。這是藍白始終無法取信多數台灣人民的重要癥結。

「藍白合」要能成功並且長遠發展，必須是基於相同理念的結合，而非謀取政黨、政客利益的算計；故而，他們應該提出具體、完整的治國藍圖，帶給人民希望，而不是對社會灌輸仇恨的負能量。然而，檢視「藍白合」的本質，卻是建立在仇恨動員與短暫的利益結合，尤要者，對於維護台灣主權、民主與福祉，並沒有展現強烈的捍衛意志；這樣政治結盟或許能夠僥倖獲取短暫政治利益，但長遠看來，終究不會成功，更不是台灣之福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書