社論》藍白無論分合，終必走上歧路

馬英九基金會十八日依據藍白合作六點協議公布「民調審視結果」，但因藍白對「統計誤差範圍」與「柯文哲讓三％版本」，以及有效樣本認定，各自表述，因此公布協議版侯柯配勝、民眾黨版侯柯打成平手結果，並不為民眾黨代表接受；加上十五日協議公布後，被民眾黨稱為「不平等條約」，柯文哲更在直播時哽咽，直批「被突襲」，上週日更在造勢場合上宣稱將以民眾黨總統候選人身分拚戰到底。看來不論未來協商結果如何，藍白合實質上已經破局了；即便勉強合作參選，也是貌合神離。「藍白合」是否變成「藍白拖」，最後「藍白分」，是喜劇、鬧劇、悲劇，有待觀察。

「藍白合」的出現是一種政治奇觀，因為國民黨與民眾黨不但本質不同，柯文哲更一向鄙視國民黨，曾用「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」、「藍綠都是垃圾」徹底羞辱國民黨，自豪可以「推倒藍綠高牆」；另一方面，國民黨對柯文哲曾經的親綠背景猶有疑慮，而兩黨的政策路線也無重大交集，因此「藍白合」的可能性似乎微乎其微。然而，柯文哲的政治立場一向轉換自如，由最初自稱是「墨綠」，受民進黨力助登上台北市長寶座，再到與綠營徹底決裂，自創民眾黨，如今更因為選舉可以結交藍、黑、紅、統各色人等，可以看出身段非常靈活，與藍營結合不僅不再是不可能，甚至成為變現政治利益的必要策略。更重要的是，雙方找到了一個共同目標︰下架民進黨。加上，在藍白各自參選情況下，民調顯示均無法單獨擊敗賴清德，因此「藍白合」似乎成為取得政權的唯一解方。此外，在外部環境方面，中共並不樂見藍白分裂造成民進黨勝選，顯然也在背後運作，極力促成「藍白合」。然而，影響政治婚姻的因素錯綜複雜，涉及背後大老闆的意圖、政黨、政客的算計，與支持者的感情等。這些基本要素都會造成被「仇恨民進黨情緒」沖昏頭的雙方，在操作上仍必須冷靜面對各自的利弊得失，尤其利益分配一旦被視為對特定一方不公，便可能種下分手的惡果。

請繼續往下閱讀...

因此，為了促成「藍白合」，雙方提出籌組「聯合政府」訴求，並在合作協議中清楚界定，「國民黨主責建設發展、民眾黨主責監督制衡」，無異打著冠冕堂皇的「聯合政府」旗幟，行政治利益之分配。而且，為了自圓其說，還創出了「外部監督沒有用，必須靠內部監督」，與「副手監督總統」的荒謬說法。事實上，我國實施偏向總統制的雙首長制，一切行政權最終掌握於總統手中，若欲制衡監督執政黨，最有效的方法是爭取更多立委席次，才是正途，透過部會職位分配不僅不能達到監督制衡功能，反而有政治分贓之虞。尤其，副總統是無權的備位元首，只能安份扮演輔佐總統的本分，若是心存監督之意，豈非存有異心，可能扞格，引發政治風暴。其實，「藍白合」的內在缺憾，主要在於雙方並非因為相同的治國理念而結合，而是基於選舉利益的暫時聯手，只是為了打擊主要敵人而拉攏次要敵人；因此它們對選民的訴求只是空泛的「下架民進黨」，但是取代民進黨之後，到底要帶給台灣人民什麼樣的生活，並沒有清楚圖像與施政路徑。他們不但沒有具體可行的施政願景，而且在毫無具體證據下全面抹黑民進黨的公共政策與作為。就像前疫情指揮官王必勝的感嘆︰「無論是高雄演唱會，還是防疫、綠能、半導體…只要是能讓台灣人有光榮感、認同感的東西，這股勢力都會極盡所能的扭曲污衊它。」換言之，藍白這些年累積的政治能量，大都來自操作「討厭、否定民進黨」的仇恨動員。這種惡意攻詰甚至達到失去理智地步，因此對於無關政黨競爭，卻有益於台灣的事務與成就，仍然一概全盤否定。令人憂心的是，藍白下架堅持台灣主權的民進黨，卻接受「九二共識」，同時以「票投民進黨、青年上戰場」製造恐懼感，無異與圖謀台灣的中共合拍，自覺或不自覺成為中共大外宣的協力者。這是藍白始終無法取信多數台灣人民的重要癥結。

「藍白合」要能成功並且長遠發展，必須是基於相同理念的結合，而非謀取政黨、政客利益的算計；故而，他們應該提出具體、完整的治國藍圖，帶給人民希望，而不是對社會灌輸仇恨的負能量。然而，檢視「藍白合」的本質，卻是建立在仇恨動員與短暫的利益結合，尤要者，對於維護台灣主權、民主與福祉，並沒有展現強烈的捍衛意志；這樣政治結盟或許能夠僥倖獲取短暫政治利益，但長遠看來，終究不會成功，更不是台灣之福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法