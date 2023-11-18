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博硯「說」法》投機分子柯文哲

不管藍白合不合，柯文哲註定會在這場選舉的遊戲裡參上一腳，他個性雖三天一變，但唯一不變的目標是下架民進黨，如果走向一致，免不了到處與對手大打口水戰，自身的優勢也只會被自己的消磨殆盡。投機之人的命運，決定於自己的性格。
胡博硯

胡博硯

2023/11/18 16:19

胡博硯／東吳大學法律學系教授

這幾天政壇新聞很多，除了藍白合的話題之外，還有當初與我一同發起時代力量的國昌老師，離開時力並且馬上加入民眾黨。儘管這幾年來，國昌老師的作為與言論讓原來的支持者不滿，很多人也都猜測他最後會跟柯文哲走在一起，會有這一天完全不讓人意外。回想當年發起時代力量時，國昌多所拖延，也讓我很不滿，我感覺他心不在此。個人對他並無恨意，畢竟從政之人都會為自己考量多一點，這無可厚非，之後國昌老師揭弊的努力其實也很難讓人一概否定。然而他加入民眾黨，無疑是對當年一起參與318的夥伴們一記重擊，尤其是在柯文哲對於318態度早已轉向後，這難道也是國昌老師的態度嗎？不過，這點不重要，因為柯文哲態度三天一變，和國民黨開會前完全不理會政治幕僚的建議，自己獨裁寡斷。受到抨擊後，態度又退縮。待民調結果出來，幾天前講定的遊戲規則，幾天後可以不予理會。說真的，跟柯文哲站在一起，最後會不會吃虧誰都不知道。

黃國昌加入民眾黨，無疑是對當年一起參與318的夥伴們一記重擊，尤其是在柯文哲對於318態度早已轉向後，這難道也是黃國昌的態度嗎？（本報資料照）

不過，就民調數據來說，雖說幅度變化不大，都在所謂的誤差範圍內，但柯侯配的支持度還是高於侯柯配。經常在說「好好做事」的侯友宜市長，在這場選戰中的定位也註定愈來愈邊緣化，即便身為國民黨的總統候選人，在這個藍白合規則上卻完全說不上話，就以今天傳出的消息，國民黨打算找韓前市長擔任不分區委員，看起來這個決定並不是侯可以左右的。最終，侯能不能選上總統，完全和自己的努力無關，對他來說應該也是種福氣吧。

然而，對賴清德來說，藍白合最大的警訊在於只維持四成的民調天花板，四成的數字從歷次民調中就可以發現，這次藍白合所公布的民調，又可以再驗證一次，不管侯柯配或柯侯配，一旦配成，就會贏賴清德與尚未正式公布的副總統人選蕭美琴10個百分點以上。代表有六成選民不支持，倘若藍白合，則必輸無疑。由此看來，賴清德選上與否的關鍵點都非自身條件的緣故。選舉選了好幾個月，卻似乎選得一點進展都沒有。在剩不到兩個月的時間內，選舉策略應該要有調整。賴團隊決策圈過小，例如這次不分區立委提名名單就引發爭議。不管是不分區的提名或是選舉的策略，如果沒有辦法走出同溫層，天花板就很難突破。

不過，相比柯侯甚至是郭，賴清德是有政策的規劃，在多次國政說明會中都提出了國家希望工程，只是媒體與外界並沒有想要了解。不要說一般選民不清楚，恐怕連民進黨的立法委員候選人都沒能搞清楚，以致於政策大綱無法透過這些區域立委候選人向選民傳播、擴散，接下來的選戰，賴必須強化與立委候選人的連結。

不管配不配，柯文哲註定會在這場選舉的遊戲裡參上一腳，他個性雖三天一變，但唯一不變的目標是下架民進黨，如果走向一致，免不了到處與對手大打口水戰，自身的優勢也只會被自己的性格消磨殆盡。投機之人的命運，決定於自己的性格。

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