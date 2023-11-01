晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 專欄

博硯「說」法》空的組合加上空的政治宣言

藍白合本身就是一個假的議題，因為國民黨與民眾黨合作，雙方都想取得主導性，換言之，誰選總統會是個問題。一旦侯正柯副，對民眾黨立委選情並沒有加分，又何必合呢？反之，則是會加速國民黨的滅亡，那朱立倫還會想合嗎？從最新的發展來看，藍白合是難上加難。
胡博硯

胡博硯

2023/11/01 13:41

胡博硯／東吳大學法律學系教授

藍白合日前發表政治宣言，宣示對於政府體制的共同主張，而這個主張其實前陣子柯文哲主席就已提出，在強化國會功能的大旗下，藍白要求總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告；行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告；18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。

這樣的宣言被賴清德副總統認為是一個「空」。事實上，這個政治宣言，充滿了矛盾與不協調，而背後更彰顯一件事：柯文哲與朱立倫都放棄總統大選。

從最新的發展來看，藍白合是難上加難。假設侯友宜選上總統，那又會怎樣？只是他根本沒有去出席這個會議，朱立倫還在乎他的想法嗎？（資料照。民眾黨提供）

因為這個政見前提設定是總統為民進黨籍，而立法院在藍白合作下，多數席次為非民進黨。否則，行政院長需要國會的支持，總統赴國會國情報告。如果是柯文哲選上總統，但國會多數不是民眾黨而是民進黨時，柯文哲會願意提名民進黨的當行政院長嗎？那又何必要競選總統。當然，如果屆時總統是柯文哲，立法院也是藍白多數，不就變成他門口中最討厭的「贏者全拿」了嗎？ 因此這個政治宣示針對的對象是賴清德，倘若總統是賴清德，藍白要求行政院長提名需立法院同意，此時倘若立法院藍白合席次比較多，那就是藍白執政了。在技術上也不是達不成，因為我們的憲法規範中雖然沒有同意權制度，但還有個不信任制度，可以在提名時就進行不信任投票，只是倘若通過，可能將面臨解散國會的風險，顯然這個做法是很多立法委員不樂見的，如果國民黨願意這樣做，早在陳水扁時代我們應該就確立內閣制了吧！

國情報告最大的問題是如何進行，因為憲法確實規定立法院可以邀請總統赴立院進行報告，事實上，過去民進黨應該曾有打算找總統赴立法院發表，但癥結也是後面可否問答的問題。問題是，行政院長都已經是立法院通過的人選了，總統到底要報告什麼？另外，部會首長赴立法院聽證報告，更是無法理解，部長本來就要赴立法院備詢，到底要聽證什麼呢？詭異的是，這兩個制度是在美國總統制度下與傳統內閣制中兩種不同的產物，竟然可以在同一份聲明中出現，充滿矛盾，更顯現這個宣示的荒謬。

不過藍白合本身就是一個假的議題，因為國民黨與民眾黨合作，雙方都想取得主導性，換言之，誰選總統會是個問題。一旦侯正柯副，對民眾黨立委選情並沒有加分，又何必合呢？反之，則是會加速國民黨的滅亡，那朱立倫還會想合嗎？從最新的發展來看，藍白合是難上加難。另外，假設侯友宜選上總統呢？那又會怎樣？

只是他根本沒有去出席這個會議，朱立倫還在乎他的想法嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書