博硯「說」法》空的組合加上空的政治宣言

藍白合本身就是一個假的議題，因為國民黨與民眾黨合作，雙方都想取得主導性，換言之，誰選總統會是個問題。一旦侯正柯副，對民眾黨立委選情並沒有加分，又何必合呢？反之，則是會加速國民黨的滅亡，那朱立倫還會想合嗎？從最新的發展來看，藍白合是難上加難。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

藍白合日前發表政治宣言，宣示對於政府體制的共同主張，而這個主張其實前陣子柯文哲主席就已提出，在強化國會功能的大旗下，藍白要求總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告；行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告；18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。

這樣的宣言被賴清德副總統認為是一個「空」。事實上，這個政治宣言，充滿了矛盾與不協調，而背後更彰顯一件事：柯文哲與朱立倫都放棄總統大選。

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從最新的發展來看，藍白合是難上加難。假設侯友宜選上總統，那又會怎樣？只是他根本沒有去出席這個會議，朱立倫還在乎他的想法嗎？（資料照。民眾黨提供）

因為這個政見前提設定是總統為民進黨籍，而立法院在藍白合作下，多數席次為非民進黨。否則，行政院長需要國會的支持，總統赴國會國情報告。如果是柯文哲選上總統，但國會多數不是民眾黨而是民進黨時，柯文哲會願意提名民進黨的當行政院長嗎？那又何必要競選總統。當然，如果屆時總統是柯文哲，立法院也是藍白多數，不就變成他門口中最討厭的「贏者全拿」了嗎？ 因此這個政治宣示針對的對象是賴清德，倘若總統是賴清德，藍白要求行政院長提名需立法院同意，此時倘若立法院藍白合席次比較多，那就是藍白執政了。在技術上也不是達不成，因為我們的憲法規範中雖然沒有同意權制度，但還有個不信任制度，可以在提名時就進行不信任投票，只是倘若通過，可能將面臨解散國會的風險，顯然這個做法是很多立法委員不樂見的，如果國民黨願意這樣做，早在陳水扁時代我們應該就確立內閣制了吧！

國情報告最大的問題是如何進行，因為憲法確實規定立法院可以邀請總統赴立院進行報告，事實上，過去民進黨應該曾有打算找總統赴立法院發表，但癥結也是後面可否問答的問題。問題是，行政院長都已經是立法院通過的人選了，總統到底要報告什麼？另外，部會首長赴立法院聽證報告，更是無法理解，部長本來就要赴立法院備詢，到底要聽證什麼呢？詭異的是，這兩個制度是在美國總統制度下與傳統內閣制中兩種不同的產物，竟然可以在同一份聲明中出現，充滿矛盾，更顯現這個宣示的荒謬。

不過藍白合本身就是一個假的議題，因為國民黨與民眾黨合作，雙方都想取得主導性，換言之，誰選總統會是個問題。一旦侯正柯副，對民眾黨立委選情並沒有加分，又何必合呢？反之，則是會加速國民黨的滅亡，那朱立倫還會想合嗎？從最新的發展來看，藍白合是難上加難。另外，假設侯友宜選上總統呢？那又會怎樣？

只是他根本沒有去出席這個會議，朱立倫還在乎他的想法嗎？

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