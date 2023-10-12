自由開講》那些年，難解的憲政僵局

萬里長

九月六日，國民黨主席在中常會提出責任內閣制的想法，認為未來的政府要走向責任內閣制。隨後又公開表示希望近日可和民眾黨主席見面。日前民眾黨主席則主張推動內閣制入憲，以節制總統權力。

然而，將中央政府體制修改成內閣制必須修憲。按憲法增修條文第12條規定，憲法的修改，須經立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三決議，提出憲法修正案，並於公告半年後經公民投票複決，且須有效同意票過選舉人總額之半數，才算通過。修憲門檻極高，在可預見的未來，除非修憲獲得極高的公民支持，否則通過的機會不大。在野兩黨主席為何在藍白會前提出涉及修憲的內閣制議題，乍看之下，令人納悶。

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藍白兩黨主席主張似乎預告了，只要明年藍白立委聯合過半且總統所屬政黨在立法院是少數黨時，憲政僵局難免歷史重演。（本報資料照）

不過，從憲法學理客觀分析，我國中央政府體制接近法國的雙首長制，但不盡相同。法國總統雖得直接任命總理，無須國會同意。惟近四十年來的憲政運作，當總統所屬政黨同時是國會多數黨時，政府體制運作有如總統制；當總統所屬政黨在國會是少數黨時，總統一方面迫於政治形勢，一方面基於憲政慣例，依舊會任命國會多數黨支持的總理人選，政府體制運作就偏向內閣制。國民黨主席日前主張恢復閣揆同意權不需要修憲就能夠推動。猜測其意，圖的是藍白立委聯合過半，以影響內閣人事布局。

但是，我國並無如法國政府體制會隨國會多數黨變動而實質轉換的憲政慣例。回顧歷史，二○○○年陳總統就任時，總統所屬政黨在立法院是少數黨，總統依憲法增修條文第3條第1項直接任命行政院長，雖不須經立法院同意，但是只有第一任的唐飛院長表面上被在野黨接受，施政依然受到立委杯葛。第二任張俊雄以後的數任院長，受立法院多數黨持續杯葛，施政更是舉步維艱，演變成憲政僵局。後來連總統提名的監察院長、副院長及監察委員，也遭到立法院多數黨立委消極不行使用同意權，使監察院院長、副院長及監察委員難產長達數年之久。

從藍白兩黨主席主張，「恢復閣揆同意權不須修憲」、「只要下屆總統不提名考試委員、監察委員，就能成功廢除考、監」、「若遇閣揆同意權一直無法通過的狀況，閣揆要找大家都能接受的人選」，似乎預告了，只要明年藍白立委聯合過半且總統所屬政黨在立法院是少數黨時，憲政僵局難免歷史重演。看來形成憲政僵局的套路招式並非廣陵絕響，隨時有死灰復燃的可能。

到底明年總統、立委二合一大選選後會不會形成難解的憲政僵局，猶未確定。不過可以肯定的是，這絕對是一場競爭激烈的選戰。這考驗著相關的政治人物，也是全體理性選民在做出理智抉擇之前，不得不認真考慮的課題。

（工）

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