自由開講》「藍白合」的民主ABC

李文忠

藍白合工作階層會談，今天舉行，外人不宜置喙。但我想藉此談一點民主的ABC。

雙方都不想當副手。柯P提出「辯論〉民調」，這是民主的常軌。如果不經過類似正當程序，白色選民也不一定買單。

請繼續往下閱讀...

國民黨的底線是侯正其它好談，百年大黨家大業大，有14席縣市長、37席立委…等可以理解。但以此為理由，違反民主基本原理。

民主政治的最基本原則是民主、平等：一人一票，票票等值。郭台銘有一票，鴻海的員工也是一票，當然每個人的能量可能不同，那就去發揮影響力。意思是說，國民黨擁有龐大的組織力量及文宣資源，那就應該充分運用這些優勢努力運作，以提高侯的民調支持，選舉是贏一票就叫贏，民調是贏1%也叫贏。

藍白合會談，柯侯雙方都不想當副手，柯提出「辯論〉民調」，而國民黨的底線是侯正其它好談。（本報資料照）

但國民黨人顯然不是這麼想，像趙少康提議：「民調60%，政黨實力40%」，這種邏輯很像泰國、寮國軍方發動政變後，國會有30—40%席次由軍方指派，理由是軍方有一定實力、代表性或重要性。當年蔣經國處理萬年國會改造時都拒絕選出「大陸代表」的提議，近40年後國民黨的徒子徒孫竟如此不堪，真不知現在是民國幾年？

從十九世紀到廿世紀初，民主政治發展初始不是一人一票，票票等值，一開始只有一定資產、男性才有投票權，理由是他們才有社會生產力，是「健全」的公民，然後逐漸被打破、揚棄。現在如果還有這種想法一定被當作笑話！

很不幸地是，國民黨就是這種笑話。台灣民主化後，國民黨仍殘留威權遺緒未徹底民主化，這是國民黨的不幸，也是台灣的不幸。

（前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法