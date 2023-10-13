自由開講》國民黨在大選的問題是路線，不是藍白合

魯直

國民黨談「非綠整合」，已不下半年了。目前郭台銘已經被邊緣化，但國民黨迄今仍然在談「藍白合」。

由於這半年來，賴清德的民調居高不下，依藍白支持者的構想，藍白合是柯文哲和侯友宜合併成一組正副總統候選人，才能對抗賴清德。然而這種「藍白合」，其實是不可能實現的假議題。因為這種操作，實務上十分困難。日前在「新聞面對面」政論節目中，主持人謝震武一一詢問與會六位包含藍綠民代及名嘴來賓，藍白合有無可能？結果五位來賓認為藍白合不可能，另一位民進黨立委含蓄說，「非常困難」。

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依藍白支持者的構想，藍白合是柯文哲和侯友宜合併成一組正副總統候選人，才能對抗賴清德。然而這種「藍白合」，其實是不可能實現的假議題。（本報資料照）

國民黨百年大黨，立委38席，地方縣市長14席，侯友宜不可能成為副手。尤其侯友宜目前仍然是新北市長，與其要當無實權，且被柯文哲節制的副總統，不如回去當新北市長，總統下次再來選。 同樣的，如果柯文哲成為副手，則民眾黨可能如同2004年後的親民黨一樣，小雞出走，面臨政黨大幅萎縮，形同亡黨。再者，如同蔡壁如所說，民眾黨成立的唯一目的，就是要把柯文哲送進總統府成為總統，柯文哲怎麼可能當副手？

依據黃珊珊接受媒體人黃暐瀚的採訪，柯文哲提出的條件，藍白合要採三場辯論及比民調，贏者選總統，輸者退選。輸者雖然可以推薦副手，但是贏者非必然有接受該副手的義務，贏者對副手的選擇，仍有自主權。換句話說，柯文哲基本上不願意當侯友宜的副手，也不願意侯友宜當自己的副手。

2004年所以能夠連宋配，主要是親民黨的成員，大部分是國民黨出走的黨員，雙方政黨屬性接近。而柯文哲常說「垃圾不分藍綠」，民眾黨成員，許多人不滿民進黨，也看不起國民黨，雙方總統候選人組成一組，對侯友宜有多大的助益，也頗有疑問。而如果柯文哲是副手，以柯文哲不甘人下及常禍從口出的性格，無論是競選中或選舉後，侯友宜都無法節制柯文哲說話，不僅選舉過程選民看笑話，如果萬一選上，未來兩人相處，也是國家災難。

此外，現在藍白兩大政黨都已經歷該政黨全代會正式提名總統候選人，如果侯友宜民調輸了，必須下台換成柯文哲擔任總統候選人，國民黨全代會將如同「換柱」一樣換一個非國民黨的人來擔任總統候選人，這是不可能的事情。反過來說，如果柯文哲民調輸了，即使柯文哲願意成為副手，民眾黨的黨代表大會是否一定會通過，將成為問題。如果通過，一些反對藍白合的重要成員，是否會出走，也是問題。因為依國親合的經驗，非主帥的政黨，將成為附庸，這是政治的洗牌，沒有人願意接受。

其實國民黨基本盤不低。2018年及2022年的地方大選，沒有「藍白合」，國民黨都大贏民進黨。2008年馬英九除了扁案因素外，是以「台灣前途由2300萬人決定」、「化成灰都是台灣人」的台灣路線而高票選上總統。但是馬英九當了八年總統，背棄選舉承諾，完成兩岸「經濟統一」和「文化統一」，接下來就是要進行「政治統一」了，這是多數台灣人民無法接受的。

2016年及2020年國民黨總統大選慘敗，正是兩岸路線出了問題，2024年的總統大選，侯友宜以馬英九的愛將金溥聰為師，選舉政策完全繼承馬英九的路線，主張兩岸「政權互不承認，治權互不否認」的九二共識路線，把兩岸問題內政化，而且主張重啟核四和設特偵組，教科書大中國化。這不僅違反主流民意，而且與這十年的世界局勢不符，民調怎麼高得起來？

馬英九執政晚期民調只有9%。如果選前，民進黨喊出：「投給侯友宜，就是投給馬英九」，侯友宜還選得下去嗎？

（自由業、政治評論者）

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