自由廣場》數學老師看藍白合民調

◎ 林柏寬

藍白合會達成協議，由國民黨、民眾黨和前總統馬英九三方各推一位民調專家檢視11月7日至17日的民調，勝負差距超出統計誤差範圍的民調由勝者（侯柯配或柯侯配）得1點，若是誤差範圍內的民調就由「侯柯配」得1點，藉此決定國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲誰正誰副。

有媒體人整理11月7日迄今的民調，推算出「柯侯配」拿到5點，分別為《聯合報》、《匯流》、《趨勢》、《世新大學》、《求真》等五份民調；「侯柯配」拿到2點，分別為《美麗島》、《ETtoday》的民調。前總統馬英九倡議的點子竟然有利於柯文哲，國民黨真會束手就縛嗎？

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然而，三方各推一位民調統計專家，民眾黨推薦的就是《求真》民調公司總經理關智宇，基於迴避，柯侯配先扣一點。怎知關智宇也曾任《趨勢》民調公司研究總監，加上《匯流》民調是採用《趨勢》民調的數字，柯侯配再扣兩點。這樣扣下來，柯侯配與侯柯配同為兩點。

其次，11月7日至17日的民調中，《美麗島》推出七份民調、《ETtoday》推出兩份民調，侯柯配各採計一點，合理嗎？七份民調，樣本數是其它家民調的七倍，只採計一點，這是沒有考量樣本數的權重，而將七千人的民意等同於一千人的民意，有違民調統計的科學精神。

民調很科學，只要樣本數的選取符合隨機抽樣，理論上可視為大選真實投票結果的縮影。但《美麗島》最新民調中，侯友宜的支持度狂勝柯文哲七至八的百分點，但柯文哲卻在《求真》、《趨勢》等民調獨領風騷，大勝侯友宜，更贏過賴清德，結果柯文哲竟選擇可能屈居副手的藍白合方式。

或許應該說，民調只是特定政黨的競選文宣，至於11月18日馬英九基金會公布的民調審核結果是什麼，全看中國共產黨決定由誰當正、誰當副，其實都不用太科學。

（作者是國中數學教師）

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