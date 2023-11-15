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社論》侯友宜面臨的挑戰

2023/11/15 05:30

「打死不退」，警界硬漢曾發豪語。可惜，紅藍白這盤棋太複雜，他們的棋步不隨侯友宜的主觀意志為轉移，尤其是「棋中不語」的北京。（資料照）

馬英九胳臂往柯彎，響應全民調，國民黨被反將一軍。今天，朱、柯、侯將在馬見證（柯提議）下再次協商。馬是觸媒或觸霉頭，大家且拭目以待。最怨嘆的，應該還是侯友宜吧！幾經周折，原來的高人氣，被朱、郭、柯、馬、韓等輪番折騰，越來越像人形看板，即使最後如願入主總統府，那些公公婆婆也不會自動消失。反倒是，藍營內亂，北京側攻，令柯更有「用一根紅色迴紋針換到一棟房子」的勃勃野心。

倒數兩個月的大選，如果單看總統部分，各方態勢如下：民進黨，去年地方選舉慘敗，明年初政權保衛戰，全黨及泛綠挺賴，沒有他念。民眾黨，一人黨，全黨挺柯，亦無雜音。柯與泛綠訣別，主攻泛藍、紅粉板塊，當選總統最好，立委席次成長，掌握關鍵少數，未來可循這次玩法，愈玩愈大。唯獨國民黨，各種藍各有想法，而侯不是他們的共同利益。藍白合，在野大聯盟，聯合政府，責任內閣制，創意層出不窮，心照不宣的共同點：侯不是他們的唯一支持。但，他們亦非唯一支持柯，只是想利用他下架民進黨，因為國民黨沒有自信，對侯也沒有信心，何況他不是「自己人」。只不過，各種藍的盤算，若有北京因素介入，情況就會超乎他們的控制。別忘了，柯早就坦言：中國那方面一直要他選總統。

有志難伸，宛如侯與侯辦的寫照。回想市長四年，吉星高照，人氣鼎盛，尤其二○二二民進黨再度翻車，國內外普遍看好。千金難買早知道，原來「外省藍」想的，跟主流社會想的不一樣。而且，「外省藍」、「紅白一家親」的戰場全景，台灣大選可能只是小戰場，兩岸代理才是大戰場。後知後覺，侯友宜到了人氣打對折，卻急著擁抱核四、九二共識、反對台獨，除了嚇跑中間、淡綠選民，唯一效果就是加強「外省藍」、「紅白一家親」的政治正確，讓自己在藍白合聲中，進一步被邊緣化，連討價還價都聽天由命，而他本人卻是交易標的。「個人擺最後，尊重兩黨主席（朱、柯）協商結果」，最後的買賣可能將他置於最大的風險。

「打死不退」，警界硬漢曾發豪語。可惜，紅藍白這盤棋太複雜，他們的棋步不隨侯的主觀意志為轉移，尤其是「棋中不語」的北京。五一七被朱徵召；七二三，全代會通過徵召案，國民黨已然走完程序。但，五一七才過，郭便收回支持侯的承諾；七二三，朱又另闢「非綠大同盟」戰場。侯的惡夢，一場接一場，至今仍惡夢連連。從今以後，至少還有兩個大惡夢在等他，一是：如果經過詭異的藍白合程序，得出的結果竟是「柯侯配」，侯身為全代會法定的參選人可以拒絕，而繼續打死不退選總統嗎？如果吞下充當配角，全代會不是得再開臨時會，乃至上演「換柱」？諸多變數串流，侯正站在不由自主的戰場。如此受制於人，即便關公、媽祖保庇當選總統，侯會不會淪為「虛位總統」！

藍白合不合，答案天曉得。諷刺的是，郭出爾反爾，柯耍猴戲，令藍營瀰漫失敗主義。有道是，人不為己，天誅地滅，政治尤其。國民黨向來藐視一人黨，因何為柯如此百般犧牲「本黨總統參選人」？北京有沒有暗通款曲？華府多次表達，反對北京介選，恐非空穴來風。侯的推背圖，推論到運氣極背，名字不在總統那一格，甚至也不在副總統那一格，被棄置在四顧茫然的戰場，自己的政治生命，也將面臨危急存亡。只要不在總統那一格，侯能免於銷假歸建新北市的壓力嗎？如果屈居柯的副手，更改請假理由，不是自取其辱嗎？而果真打死不退，危急關頭被本黨「棄保」，衝鋒陷陣卻「被岳飛」，豈不重蹈二○○○連戰的覆轍！

侯是「本土藍」，曾任職扁政府警政署長，三一九槍擊案調查，不少藍營高層對他有點疙瘩。擔任民選市長，政治不沾鍋，遂受中間、淡綠青睞。福兮禍之所伏，李登輝第二想像，拒絕黨內黑金盤據，竟釀成他在藍紅的仇恨值。驀然回首，不知他本人有無選錯色系之慨？大限迫近，紅藍白的大計即將一翻兩瞪眼，不知道侯會不會心情忐忑？身為旁觀者，只能提醒他稍加注意，最後的殺戮戰場，對他可謂步步驚魂，他不同的決斷與選擇，都會決定自己的榮辱得失。如果情勢不如人意，侯如何華麗轉身，而且，政治路還能夠繼續往前走，將展示他到底是不是一號人物。

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