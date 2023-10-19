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新聞線上》還在為侯友宜幫倒忙

2023/10/19 05:30

國民黨總統參選人侯友宜。 （記者劉信德攝）

記者陳杉榮

侯友宜和柯文哲的民調持續拉鋸戰，爾虞我詐的「藍白合」談判也拉開序幕，這場由黃珊珊和金溥聰領銜演出的「黃金拍檔」，可能一週下片，可能歹戲拖棚，也可能峰迴路轉高潮迭起。民眾黨的柯文哲反正是一人黨，無視輿論和爭議，啥事他說了算；侯友宜可不同，黨裡大人一大堆，幫倒忙的卻不少。

正在幫侯友宜倒忙的，一位是前總統馬英九，一位是戰鬥藍領袖趙少康，這兩位國民黨廿世紀的菁英，到廿一世紀還不甘寂寞。先說馬英九，他是一個寧可和中國共產黨靠在一起，也要和美國保持距離的虛幻民族主義者，過去馬說「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」，叫做務實，蔡英文總統主張中華民國不隸屬於中華人民共和國，叫做台獨。馬的雙標症狀，的確不輕。

這幾天馬又在美國大發謬論，公開點名力挺台灣的美國前國家安全顧問歐布萊恩，馬說美國有人意圖把台灣當戰場、意圖把台灣當烏克蘭，口徑好像中國外交部和國台辦的發言人。這和他今年「半暝吃西瓜，反症」抵制出席「中華民國」國慶日同一脈絡，討中共歡心，並獲得國台辦公開讚揚。這位馬前總統的行徑也和二○一五年底一樣，只顧著他的「馬習會」，根本不理會朱立倫的總統選情被打趴在地上。馬若在最後關頭勤快地幫侯助選，一定「別有居心」，侯得「自求多福」了。

其次是想選總統卻永遠無法圓夢的趙少康，既然師出無名，政媒雙棲的他只好搞個「戰鬥藍」。這種連次級團體都稱不上的教派，提出趙選總統未竟之夢的八大政見，「戰鬥藍先鬥藍」，主張成立特偵組清算鬥爭主導潛艦國造的前參謀總長黃曙光。惡鬥黃曙光，就是惡鬥國軍，侯友宜有這種「戰鬥藍」相挺，說要拉攏中間和年輕選民支持，鬼才相信！

韓國瑜和朱立倫挺侯，以他們目前的聲量和聲望，其實「有和沒有差不多」。韓國瑜匿蹤三年多，突然浮出水面，不管他講再好聽的話，都更加凸顯四年前「侯友宜和韓國瑜的距離」。朱立倫每天不分青紅皂白照三餐罵民進黨，不是選民看輕他，是他把自己做小了。

賴清德和柯文哲都是黨主席，侯友宜不是，黨主席可以主導選戰步調，賴清德還有蔡英文及其他後援部隊，將源源不斷推進，柯文哲有個郭台銘，關係密切，足以威逼侯友宜。國民黨除了沒有黨產之外，過去所有內鬥的成分和因素都在，看到這麼多人在幫倒忙，真讓人為侯友宜緊張。

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