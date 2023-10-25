晴時多雲

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社論》四成天花板有待突破

2023/10/25 05:30

在野結盟，晴時多雲偶陣雨，不到黃河心不死。不論如何，面對分或合的隊形，本土勢力都要有如臨大敵的未雨綢繆。藍白表面上的擦槍走火，也加速了他們尋求共識行動的步調。朱、柯兩位黨主席，似乎跳過侯友宜掌握了整合綱領。選前政黨聯盟或選舉聯盟，選後執政聯盟；選舉前「選舉協調委員會」提名合作，選後「政黨協商委員會」分配職務，還要「政黨爭議委員會」作為協調機制。雙方各有盤算，但下架民進黨的意志強烈，藍白合不合也每天佔據新聞焦點，壓縮賴清德的能見度。

藍白合不合，至今鬥而不破，桶箍不是韓國瑜或任何個人，而是藍白宣稱民調顯示希望下架民進黨者居多數，讓他們覺得存在共同利基。這樣的民調訴求，從賴清德的支持度，似乎定格於三成五左右，而令藍白信心滿滿。不過，民調也顯示，期待民進黨執政者，仍高於期待國民黨或民眾黨執政者。因此，一加一等於或大於二，成為藍白合作的硬道理。雖然政治不是數學，但本土勢力也不宜對類似論述掉以輕心，以免西瓜效應的社會心理，在人云亦云之間逐漸形成。

藍白合的操作，侯、柯、郭的競合，令支持在野整合者焦慮不已。最終結果如何，只能拭目以待。如果拋開支持情緒，從朝野對陣的角度來看，不得不說他們的確框住了各自的支持者，也制約了綠營支持度的成長。老實說，這是賴清德的潛在危險。也許，賴已胸有成竹，端待藍白合不合塵埃落定再出擊，唯若下架民進黨的論述積非成是才出手，恐有事倍功半之虞。近年，從疫苗到雞蛋，中國武嚇台灣被說成民進黨挑釁，藍白血滴子亂拋，政府每每陷於被動防守，導致一個個血滴子飛過，不少民眾留下有煙必有火的印象，那些印象的惡意堆疊，則一次次強化被洗腦者換人做做看的心證。這種心理學，訴諸人的非理性，拿過去七年再多的豐功偉績來辯護，也不易平衡討厭、仇恨民進黨之蔓延。

在野黨主攻，執政黨防禦，這是常態。如今，參雜對岸介選、認知戰因素，攻守難易與以往大不相同。賴的國家希望工程，乃向選民正面訴求的正規戰。不過，目前為止，正規戰仍未能突破民調瓶頸。羅森柏格，半年內第三度來台，重申「美國對台灣的支持堅若磐石」，在以、巴衝突之際寓有深意。然而，「美國不會在台灣大選當中選邊站，也反對任何勢力以任何方式干預台灣大選」，「無論最後選出哪個領袖，他們都非常期待合作」，假使被親中陣營渲染成「背書」，華府豈不揹了黑鍋卻百口莫辯？這就好比，拜登對習近平明確表達，「台灣是獨立的，由它自己做決定」，下屬仍彈「不支持台灣獨立」舊調，令侯友宜據以咄咄質問賴清德，豈不令台灣的「友美論」面對「疑美論」為之結舌？

或許，華府的戰略模糊，模糊了中國，還是模糊了台灣，值得深思。對中對台戰略模糊，以往華府得以操之於我，有其震懾兩岸作用。當前，中國專制進化，台灣民主深化，戰略模糊之成本效益，是否還能一仍舊慣來計算，不無問題。姑且不論，北京武嚇升級，滲透台灣民主，亦達可憂程度。夏立言稱，國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨，立遭國台辦嚴詞訓斥。而拒絕出席國慶大會，獲國台辦讚賞有加的馬英九，赴美喧賓奪主批評：部分美國人士意圖把台積電當武器、把台灣當戰場、讓台灣變成第二個烏克蘭，甚至有國會議員介入台灣選舉！馬還仿效北京發言人的口吻，建議美國敦促台灣執政者尋求與中國回到共同政治基礎「九二共識」！二○二四大選，華府「非常期待繼續與當選人合作」，但是否任何一個當選人都想跟美方合作？華府可不能一廂情願！

兩週前，哈瑪斯恐攻以色列，中東緊張情勢徒升。連同近二十個月的烏俄戰爭，持續對地緣動態投入變數。中國積極兜攏的國際專制集團，正在為美國在各地製造麻煩，創造反制美國的籌碼。美國自身，本月初麥卡錫遭罷免，眾議院至今群龍無首，援台法案亦遭延宕。再過一年，拜登又有連任挑戰。凡此，如何影響美中博弈的力量對比，從而蝴蝶效應波及台灣大選？這又是藍白合不合變化球之外，本土陣營必須兼顧的大氣候。面對未來四至八年，可能處於正負兩面俱陳的內外格局，賴的當務之急莫過於，展現出駕御裕如的未來領導力，致力突破四成天花板，爭取當下民意板塊的最大化。

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