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自由廣場》（胡，怎麼說）荒謬法案！極惡立委！

2024/07/08 05:30

◎ 胡文輝

立院荒謬法案多！極惡立委多！檢視極惡立委提的荒謬法案，赤裸裸呈現極惡立委對台灣窮凶極惡的壞心！

中共國藉口「懲治台獨」，對台灣發動法律戰，「法嚇」台灣人民；藍白委也對台發動法律戰，破壞民主憲政體制，內外夾攻。

藍白強暴式通過國會濫擴權法案、否決政院覆議後，大法官憲法法庭是守護民主憲政的最後防線。但是，藍白委嚐到濫擴權滋味後，食髓知味、篡奪權力更無法無天，意圖祭出兩賤招︰一、強暴式通過修改憲法訴訟法，；二、阻斷大法官人事任命，實質上「殺」了解決憲政爭議的最後裁判—大法官！

藍委翁曉玲等提案修改憲法訴訟法，把大法官總額定義為憲法編制人數十五人，其陰謀設計點在於，大法官現任十五人中，司法院長許宗力等七人十月底任期屆滿、不得連任，藍委密謀藉杯葛同意權、阻斷新大法官人事任命，白八委已創下「傅隨組織」壞名聲，令人懷疑未來可能配合藍黨亂台，讓新大法官無法上任。

如藍白陰謀得逞，十月底後大法官只餘八人，大法官總額以十五人計，釋憲須三分之二（十人）支持才能過關，那就任何釋憲案都無法過關。藍白仗多數暴力就這樣「殺」了大法官、「殺」了國會濫擴權法案釋憲案等所有釋憲案。這不叫極惡立委，什麼才叫極惡立委？

藍白奪權篡政不惜毀掉釋憲機關的陰謀，也見諸立院對大法官被提名人審查條文，也是藍白所謂「博士級」立委幹的惡事，竟把訴訟中要求證人具結不得偽證搬到對大法官被提名人身上，藍白委陰謀耍狠的垃圾步就是，以刑訊拷問、刑求式一條條逼問︰國會濫擴權法案條文是否違憲？大法官被提名人依良知答「是」，就會遭藍白作掉！

藍委陳雪生、陳玉珍學傅總召「錢坑法案」所提離島建設條例修正案，明目張膽引進中企、中資、中國人馬進入金馬、再進入台灣，關係國安的限制水域、飛航情報區都門戶洞開，這個荒謬法案包藏禍心，意圖先將金馬送中、再把台灣送中。極惡立委藉荒謬法案搞送中極惡！

還有，拆樑連署過門檻後，藍委嚇到了，藍黨主導急修選罷法提高罷免門檻，企圖剝奪人民罷免權，白黨柯文哲口中說反對，但黃國昌先說不提白版修正案、第二天就反悔了，未來會不會像上回國會擴權案，傅黃密室交易後、丟出一個提高罷免門檻的「最高機密」版？過去極惡有紀錄，未來極惡可能再現！

（作者為資深媒體人）

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