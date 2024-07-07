自由開講》媽祖文化被中共操控？宗教信仰成統戰武器！

◎陳俊

近年來，中共對台灣的滲透手段日益多樣化且有組織性，根據台灣調查局的報告，中共主要通過各種手段進行滲透，這些手段涵蓋了文化、經濟、媒體等多個方面，文化滲透是其中之一，包括利用宗教信仰和文化活動來加強對台灣的影響，如透過舉辦各類文化交流活動，向台灣民眾傳達統戰思想，試圖削弱台灣的內部認同感；另經濟滲透也是中共的手段之一，通過對台灣企業和市場的投資，尋求在經濟層面上的影響力和控制；而媒體滲透則體現在中共對台灣媒體的滲透和控制，試圖通過信息操縱來影響台灣民眾的輿論方向，這些手段雖然各有不同，但都旨在逐步削弱台灣的自主性和社會穩定。

中共主要是透過宗教活動和信仰交流，滲透台灣社會，以湄洲媽祖廟作為信仰中心，吸引大量台灣信眾，中共藉此機會，通過邀請台灣信眾前往中國參加媽祖祭典和文化交流活動，向他們灌輸統戰思想，媽祖文化在台灣具有深厚的民間信仰基礎，中共通過這點，利用湄洲媽祖廟進行政治滲透，透過宗教活動和信仰交流，試圖加強對台灣民眾的影響力，這種滲透方式看似無害，但其背後卻包含著政治意圖，媽祖廟的宗教活動被精心設計，用以傳遞統戰信息，逐步滲透台灣社會的各個層面。

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根據台灣調查局的報告指出，中共主要是透過宗教活動和信仰交流，滲透台灣社會，以湄洲媽祖廟作為信仰中心，吸引大量台灣信眾，中共藉此機會，通過邀請台灣信眾前往中國參加媽祖祭典和文化交流活動，向他們灌輸統戰思想。圖為2017年湄洲媽祖來台灣巡安，駐蹕嘉義縣新港奉天宮。（中央社）

中共利用媽祖文化作為統戰工具的策略，揭示其對文化滲透的重視，媽祖文化在台灣具有廣泛的影響力，中共利用這一點，將媽祖文化重新定位為促進兩岸統一的政治工具，通過舉辦各類媽祖文化交流活動，試圖在台灣民眾中間建立統戰基礎，這些活動表面上是文化交流，實際上卻是為了傳遞統戰信息，削弱台灣民眾的獨立認同感，中共利用媽祖文化的深厚根基，通過文化滲透來實現其政治目的，這種策略不僅僅是文化交流，更是通過文化手段來進行政治滲透，對台灣社會的影響深遠。

面對中共的滲透，台灣政府需要採取多層次的應對策略。首先，應提升公眾對中共統戰策略的認識，讓台灣民眾理解中共滲透的實質危害，通過加強宣傳和教育，增強民眾的警惕性，避免被中共的統戰手段所迷惑；其次，政府應加強對相關活動的監控，特別是對於涉及宗教和文化交流的活動，進行嚴格審查和管理，防止中共利用這些活動進行滲透。此外，台灣政府還應增強社會的凝聚力，通過加強國內的社會建設和民眾參與，提升社會的內部穩定性和自主性，抵禦外來勢力的干擾和滲透，只有通過多方面的綜合應對，才能有效應對中共的滲透挑戰，維護台灣的社會穩定和政治自主性。

（作者為國際情勢研究員）

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