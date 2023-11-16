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自由廣場》藍白合 最大贏家是習近平

2023/11/16 05:30

◎ 冼義哲

台灣選舉史上拖棚最久的歹戲「藍白拖」，在侯柯朱馬「四方會商」後，將以民調決定總統競選組合，承諾將成立聯合政府。

這場會談的最大贏家，無疑是習近平，因為台灣兩大主要在野黨，將持續為競爭其代理權而加碼下注；第二大贏家則是馬英九，卸任後不甘寂寞，為取得「中國獨家代理權」的司馬昭之心，路人皆知，這場藍白民調競爭的結果將由馬公布，宣告其紅色代理權持分之偌大。

柯文哲是第三順位獲益者，在中國介選下擁有的網路聲量，開始「由虛轉實」為政治資本，不分區政黨票得以自主，無論最後民調有沒有贏過侯友宜，都已先坐收眼前實惠。而國民黨，則是滿盤皆輸，不僅丟了百年老店的身價，還要委屈求全讓渡政治利益給柯，更注定滋養柯成為來日毀滅自身的禍患。

國民黨主席朱立倫稱這場會談為「寫歷史」，就筆者淺見，這話還真的一點不假，只是被寫下的這段「歷史」無關乎台灣民主深化，而是實質的「第三次國共合作」；共產主義之父馬克思曾說「第一次是悲劇，第二次是鬧劇」，如今國民黨「聯柯容共」，恐怕將面對的是滅頂慘劇。

人民的眼睛是雪亮的，藍白兩黨一直說要為共同理念努力，但他們口中的「共同理念」到底是什麼？說白了，就是「下架民進黨」，結果是「上架共產黨」，所以一邊有吳斯懷、洪孟楷之流，一邊則力保徐春鶯之徒。

朱立倫口中所謂「六成民意」，實際上是對未表態民眾的「政治綁架」，更是對國際社會傳遞不實訊息；當藍白共同舉起「聯合政府」的大旗，台灣人民想質問的是，這究竟是誰跟誰的聯合？

世界正在面臨巨變，當全球民主同盟接力挺台灣之際，台灣人自己對前途的抉擇格外重要，縱使百年老店不思進取、自行放棄急救，台灣人民也拒絕再一次被出賣，畢竟光是馬英九那八年讓大家受的罪，真的夠了。

（作者是中正大學戰略暨國際事務研究所）

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