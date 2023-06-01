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自由廣場》評藍營唱衰F-16

2023/06/01 05:30

◎ 陳永昌

美國拜登政府同意歐洲盟國提供F-16戰機給烏克蘭，國民黨籍前軍系立委酸溜溜評論：F-16是幾十年前產品，面對俄羅斯S-300與S-400防空飛彈系統，一旦被俄軍擊落，勢必動搖全球逾四千架各國用戶信心。F-16係台灣空軍主力戰機，再加上六十六架新款F-16V預計三年內加入服役，台灣將擁有全亞洲最大F-16機隊。顯而易見，疑美論蔓延至貶低F-16，唱衰台美軍事合作。

F-16戰機性能與戰力表現，甫勝選連任的土耳其總統艾多根最有發言權。拜登打電話恭喜艾多根，艾多根把握機會拜託一件事：請拜登協調美國國會高抬貴手，幫助土耳其盡快採購F16！

土耳其是僅次於美國與以色列的F-16第三大使用國（台灣排第五）。二○一五年十一月，土耳其兩架F16在鄰近敘利亞邊境擊落一架俄羅斯蘇愷二十四型Su-24戰機，是俄國軍機第一次遭北約組織成員國擊落。無論是維持與世仇希臘軍力均衡，或者掌控敘利亞與伊拉克區域優勢，土耳其都有F16戰機性能升級與採購新機需求，惟受美土關係交惡牽連，購機案一波三折。

二○一六年土國軍事政變未遂後，艾多根大舉肅清反對派，人權狀況下滑，再加上逮捕遭指控涉入政變的美國籍牧師，美土關係急凍。土耳其不計前嫌轉向俄羅斯靠攏，採購S-400防空飛彈系統，只為挾俄制美。川普政府遂將土耳其踢出F-35戰鬥機開發與訓練合作名單，並實施經濟制裁。艾多根政府姿態軟化，強調是美國拒絕出售愛國者防空系統在先，別無選擇才會接受S-400，鍥而不捨堅持採購四十架F-16與八十套升級更新裝備。無論是去年六月北約馬德里峰會，拜登與艾多根兩人碰面，或是今年一月土國外交部長訪美，乃至於美國國務卿布林肯二月間回訪地震後的土耳其，重啟F-16戰機採購案一直是交涉重點，甚至成為土國總統大選攻防議題，反對黨宣稱：只要搬開艾多根這塊大石頭，土耳其就買得到F-16。

俄烏戰爭爆發後，土耳其地緣政治重要性水漲船高，美土關係回溫，艾多根善用手中籌碼向華盛頓當局釋出善意，以求順利買到F-16。今年四月初芬蘭正式加入北約，兩週後美國國會通過向土耳其出售F-16戰機升級更新設備案。至於四十架全新F-16採購案，北約立陶宛峰會七月召開在即，如果土耳其對瑞典加入北約亮出綠燈，美國國會點頭放行的日子應該就不遠了。

（作者為企業專業經理人）

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