自由開講》總統候選人專題演講只值期末成績五分嗎？

◎盧玟聞

侯友宜到淡江大學演講，傳出校方用期末成績「加五分」當誘因，事後，校方也承認有規劃動員學生出席。

這則消息令大家議論紛紛，而讓我驚訝的是，侯友宜去大學演講，人氣低到需要用加分學生才願意來？

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侯友宜去大學演講，人氣低到需要用加分學生才願意來？（資料照）

看到這則消息，我有幾點疑問跟想法：第一，依教育基本法第6條：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」，教育單位有沒有違反校園行政中立？

還有，如果論壇如果沒有侯友宜出席，還會傳出學生參加期末成績就加5分嗎？我抱持懷疑態度。

第二，顯來侯友宜在年輕人族群人氣極低，甚至根本不認識他，所以，校方認為祭出加分的方式，學生才願意出席，侯友宜你難道不尷尬？

第三、向來不懂年輕人在想什麼的國民黨，看起來完全沒有學會如何跟年輕人溝通。

要博取年輕人的支持，不會只是一場演講，或是一些沒有意義的場面話，如果侯友宜還在繼續用「好好做事」空洞無用的政治語言，沒有拿出實質的政策，我想只會被看破手腳，加速流失支持度。

面對爭議總是輕描淡寫，就是侯友宜一直以來的作風，但年輕人要聽的是好好說明清楚，而不是用避風頭的態度，去迴避問題，這種做法，只會令我們愈來愈反感。

這場鬧劇，也讓我懷疑，難道這堂直轄市長，總統候選人專題演講的價值，只值期末成績五分嗎？

（政治幕僚）

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