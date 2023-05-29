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自由開講》由選罷法增列「排黑條款」談起

2023/05/29 15:50

◎陳逸南

依自由時報5月27日A1版「選罷法排黑條款三讀 犯『黑金槍毒』終身不得參選」報導，立法院院會昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」，除維持行政院版，國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑都不得登記為候選人，並通過民進黨團修正動議，增列曾犯刑法私行拘禁、加重詐欺或加重剝奪行動自由罪等，均不得參選。

立法院長游錫堃（26日）敲槌宣布，「公職人員選罷法修正草案」三讀通過、針對曾經國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，終生不得登記為候選人。（資料照）

我們發現，過去曾有很多黑金人士透過選舉「漂白」，成為各級民代或民選官員，而發生不少有關貪污、土地炒作、獨佔砂石開採、處理環保廢棄物，「喬」工程招標等違法案件，遭到司法制裁。

查1995年1月10日發生第一件檢察官被槍擊事件，當時檢察首長會議結論：凡是曾受威訓處分之裁定確定者，終身不得參與選舉。1月11日中國時報「不容黑色癌細胞繼續在政治機體中擴散」社論，呼籲政府採行檢察首長會議的結論，且贊成在選罷法中增訂「防制黑道參選條款」阻絕黑道參政之途。

又查1995年11月23日《聯合報》刊載「黑白集」專欄指出，黃復興黨部日昨向全體榮民發表公開信為黨內高層的作為辯護時，竟然振振有詞地宣導「黑金護國論」，聲稱：「黨內的黑金問題如果立即加以排除，維持國民黨的基礎就會更薄弱，而國民黨若不執政，中華民國就不存在。」卻予人以過分突兀的感覺。

我們了解，1995年底出現的「黑金護國論」，意謂著黑金勢力或黑金政治竟然成為中華民國存在的保障，如此中華民國─中國國民黨─黑金政治勢力連在一起，現在消失了嗎？值得探究。

經過了28年（1995~2023年），選罷法增列「排黑條款」終於完成立法，雖然有出現一些反對聲音。不過，當你發現到日本黑道不能涉入政治，是全民共識，而台灣黑金政治勢力之持續存在，在民主化的今天，你還能容忍嗎？

平心而論，黑金政治勢力的存在，可說是國民黨長期戒嚴威權統治下的「反民主」產物之一，應該讓其早日消失，才合乎民主法治的要求。修正後的選罷法增列「排黑條款」，在2024年立委選舉及總統大選，期盼能發揮正面的功能，則全民幸甚，國家幸甚！

（仲裁人）

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