胡，怎麼說》馬英九的「違憲說」，漢、賊顛倒，把中華民國變「賊」！

「台北前領導人」馬英九最近又火力亂掃，狠批中華民國總統蔡英文說「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」違憲，馬英九這種說法其實自曝心態，把過去國民黨兩蔣時「漢賊不兩立」的漢、賊角色顛倒，就是把中華人民共和國當「漢」、當中國正統，狠翻臉把中華民國變「賊」！

從主權在民的憲政原理，以及台灣人民曾行使國民主權七次修憲、七次依據憲法民選總統來看，蔡英文總統的論述是守憲、護民主憲政，馬英九才是違憲、毀憲、毀民主!

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馬英九如此是非錯亂，顛倒「漢、賊」，曝露的目的，應是為了回歸中國鋪路、為歸附中共政權找理由，竟不惜背叛中華民國、背叛台灣人民，其心可誅！這種漢、賊顛倒錯置，將使中華民國淪亡，其行何其無恥而危險!

馬英九及國民黨權貴出身那幫黨徒最令人不齒的，就是把「捍衛中華民國」掛嘴邊，還曾要求台灣人民仇匪、恨匪、消滅奸匪、反攻復國，漢賊不兩立也是他們喊出來的，曾幾何時，在中共的統戰招降術之下，不但變了臉更變了心，一昧親共、舔匪，竟顛倒過來，把中共政權當「漢」、奉為中國正統，那就是把中華民國變成了「賊」!

馬的「兩岸互不隸屬違憲」說，就是在附從中共宣稱的台灣是中華人民共和國一部分，共同為中共炮製併吞台灣有根據的歪論邪說，最終就是要把民主自由的台灣送中、被中國併吞、獻給中共政權專制管治，其心何其狠毒!

其實，絕大多數台灣人民早就拋開國民黨的漢、賊之爭那一套封建舊思維，只有馬英九等國民黨徒仍抱殘守缺，把大陸、台灣同屬「一個中國 」視為天條，自甘被統治中國的中共政權利用，更墮落為中共併吞台灣、消滅中華民國的馬前卒！

馬英九批中華民國總統蔡英文違憲，根本就是站在中華人民共和國立場對中華民國「指手劃腳」，所謂違憲說更是「胡說八道」。

就從憲政原則談起，國民主權原則是憲法的根本，主權在民就是這個意思，馬英九引述的憲法「增修條文」第11條等條文，都是台灣（含金馬）人民經7次修憲通過的，國民主權的國民就是指通過修憲的台灣（含金馬）人民，國家主權當然在參加7次修憲的台灣（含金馬）人民手中。7次修憲很清楚的宣告，中華民國台灣就是一個新的共和、一個新的國家。

再者，依據台灣（含金馬）人民通過的憲法增修條文，中華民國台灣（含金馬）人民已七次選舉總統，包括李登輝當選一次、陳水扁二次、馬英九二次、蔡英文二次。中華民國台灣（含金馬）人民七次修憲、七次選出總統，都和中華人民共和國（中國）不相干（雖然中國曾企圖野蠻粗暴介入）；而中共政權在中華人民共和國（中國）怎麼搞，都和中華民國台灣也不相干。在在證明，中華民國和中華人民共和國，本來就是互不隸屬的兩個主權獨立國家。

馬英九硬套瞎掰「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」違憲、還強套勒索在台灣脖子上強迫接受他的「中國、台灣不是兩國，而是一國」說法，照馬英九的邏輯，中華民國和中華人民共和國不准互不隸屬，那就都屬於「一個中國」了，而中華人民共和國年年日日分分秒秒都在強調「中華人民共和國代表中國」、中華人民共和國年年日日分分秒秒都用軍事武力逼迫、外交戰、經濟戰、訊息戰、認知戰、滲透戰等等野蠻手段，以遂行併吞台灣、消滅中華民國的陰謀及陽謀。

馬英九何曾向中共、向中華人民共和國政府嚴正抗議？可見他根本就是接受了中共那一套，那麼，事實及結論就很清楚了，馬英九就是站在中華人民共和國那邊、認同中華人民共和國為「漢」、把中華民國變成了「賊」，他的言行就是幫同中共併吞台灣、讓中華民國淪亡！

中華民國不是賊，台灣更不是賊，「台北前領導人」馬英九才是藉著民主反民主、藉著中國反中華民國的賊！賊！賊！

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