自由開講》公職人員「排黑條款」是全民的期待！

◎陳啟濃

公職人員參選排黑條款在立法院表決通過，這是令人雀躍的消息，更能促進台灣民主向上提升的力量。台灣人民天性良善熱誠，只是因為黑道力量介入掌控，讓歷次的選舉都很黑暗不單純。

選罷法新增排黑條款26日正式三讀通過，傍晚民進黨立法院黨團並召開『排除黑金槍毒外患詐欺，防止境外勢力介入選舉』記者會，並由立委鄭運鵬說明選罷法相關修正內容。（資料照）

先前賴清德出任民進黨主席，施展魄力讓有黑道背景黨員不得代表黨擔任公職候選人，為賴清德取得了高民調的支持度，象徵台灣人對掃除黑道勢力擔任民選公職人員有非常高的期待。

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既然這樣這次借力使力在立法院由執政黨佔多數的優勢下，通過排除黑道背景參與公職人員選舉也是符合全體國人的期待，正如行政院長陳建仁所言這是讓台灣的民主進步前進往上提升的一股力量。

尤其目前地方的政治勢力還是有許多老面孔以及舊勢力掌控，這些人還是存在有一些黑道背景以及前科記錄的人在當中。難免有不當金錢援助的情形，甚至運用黑道買票的操控選情。如果能用法律來限制這些人參與政治，不僅可以斬斷地方的政治惡勢力，還能夠讓一些形象清新的年輕人有更多政治舞台的發揮空間。

對於擔任公職人員服務選民的政治人物本該有更高的行為要求以利於提升台灣的民主制度的體質，令人不解的是在野政黨為何要大力反對，畢竟法律制裁一般老百姓的違法犯紀，對於參與國家機器運作的民選公職人員更不該作奸犯科，甚至對國家不忠誠。

（教育人員）

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