胡，怎麼說》「中國大陸人民不是中華民國國民」-給陳建仁按個大讚！

「中國大陸人民不是中華民國國民」， 依憲政原則、依民主實踐、依實際狀況，這是天經地義的事!否則，主權在民，若繼續承認「中國大陸人民也是中華民國國民」，那麼，中華民國主權豈不操之在中國14億人之手?豈不控制在中共政權之手?

這樣荒謬的「中國大陸人民也是中華民國國民」東西、國民黨政權遺留下來的毒瘤，卻牢牢的殘存至今，被當做綁住台灣、製造不公的枷鎖，陳建仁內閣以「溫柔堅韌」方式開始割除，把中國大陸人民區隔在中華民國之外，分清大陸人民與中華民國國民，這雖然是遲來的正義、雖然尚未竟全功，未來仍需努力，但仍要給陳建仁內閣按個大大的讚!

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行政院通令各部會，「大陸地區人民亦為中華民國國民」的舊函釋，即日起停止適用。這項「遲來的正義」，卻是一個回歸憲政主義國民主權原則、符合社會公理正義、也反應台灣現狀的勇敢起手式！

論憲法，中華民國憲法增修條文明訂以「中華民國自由地區人民」為憲法權利義務施行的對象，中國大陸人民本就被排除在憲法之外，本來就不屬中華民國國民。憲法增修條文把中華民國的憲法修正權、領土變更權，都由中華民國自由地區國民行使，無論憲政理論與實際，只有自由地區人民才是中華民國國民，中國大陸人民本來就不是。

何況，憲法增修條文經7次修訂，全部都是由在台灣及金馬的中華民國人民通過的，基於民主憲政國民主權原則，中國大陸人民既沒有權利也沒有參與，他們本就不屬中華民國、更不是中華民國國民。

論選舉，中華民國總統、副總統、立委，都是由中華民國國民選出，他們代表中華民國國民行使憲法賦予的權利義務，他們當然是向中華民國國民負責，不向中國大陸人民負責。所謂「中國大陸人民亦為中民國國民」的老舊解釋，根本違背民主最基本的原則。根本就是國民黨政權高喊「反攻大陸，解救大陸同胞」時代幻影殘留的歷史毒瘤，卻遺毒至今，才得以開始破除。

馬英九就是一個護「歷史毒瘤」的反民主大逆流，國民黨朱侯韓趙等等，也都在搖旗吶喊，他還一再指稱「兩岸互不隸屬」違憲，要反問他的是，你當選兩任總統，難道不是由中華民國國民選出，而是由也是中華民國國民的大陸人民選出?親中舔共到利令智昏、醉在習近平中國夢裡的馬英九們，想必又要對政院廢止「大陸地區人民亦為中華民國國民」舊函釋，瘋狂囂叫「違憲」吧?!

另一個就是中共政權，大約又要祭出「傷害兩岸同胞血濃於水的感情」、批判民進黨「以此謀獨」之類的吧!?其實，對此議題，最沒資格、卻最無恥的就是中共，你們反對台灣廢止「大陸地區人民亦為中華民國國民」，那麼，你們就是承認中華民國是活生生、生龍活虎的存在囉?如果不是，中共就閉嘴，不要對中華民國指手劃腳!

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