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胡，怎麼說》變臉、翻臉、自打臉 ─ 郭台銘用認知戰造「瘋狗浪」！

胡文輝

胡文輝

2023/05/10 19:52

◎胡文輝

變臉、翻臉、自打臉！郭台銘為爭搶中國國民黨徵召參選總統，用盡一切手段為自己「造浪」，造出的卻是「瘋狗浪」，不但吞沒自己的誠信，自己讓自己聲與名俱裂，中國國民黨想利用瘋狗浪狂打民進黨，但恐將也被瘋狗惡浪席捲沉沒！

先看「變臉」的郭台銘。2021年6月17日的郭台銘是什麼樣心情？今天（2023年5月9日）講當天「氣的整晚睡不著」?或是當天（2021年6月17日）他自述充滿共同為人民努力的做公益感恩之心?今天、當時的兩個郭台銘完全不一樣，只因今天他想當總統權力慾作祟而變心更「變臉」了！

郭台銘為爭搶中國國民黨徵召參選總統，用盡一切手段為自己「造浪」，造出的卻是「瘋狗浪」。（資料照）

今天（2023年5月9日），他自稱2021年6月17日當天「又氣又難過，氣的整晚都睡不著」，因為那天接到府秘書長李大維電話告訴他說「這個大小姐說，你還是不要買（疫苗）了」，郭台銘藉自己說的這句話，大罵民進黨蔡英文政府阻擋疫苗採購。

但是，他在2021年6月17日臉書發文，卻是完全不同的另一個郭台銘，充滿為民為公、共同抗疫的感恩及抱負，他說向衛福部申請疫苗專案輸入一事「正按計畫進行」，感謝當時的疾管署長周志浩及其同仁犧牲端午假期和他一起開會，討論細節，也感謝當時的衛福部長陳時中（兼防疫中心指揮官）深夜致電，承諾全力協助疫苗採購。

第二天，2021年6月18日，郭台銘追加發文感謝蔡總統，對於蔡總統公開表示要開綠燈協助永齡基金會向國外採購疫苗，「本人又感到又有了希望...」，郭台銘還強調，「此事絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗」。

現在，他為了拚總統徵召，不惜變心、變臉又翻臉。剛好可以讓「今天的郭台銘」檢驗並否定「當時的郭台銘」、更讓「當時的郭台銘」、「今天的郭台銘」狠狠的相互自打臉。

郭台銘2021年6月發出的聲明打臉現在他對蔡政府提出的指控。（圖擷取自郭台銘臉書）

權力的慾望膨脹太大，每每使人瘋狂！郭台銘為了造浪（一般叫造勢），不惜昨是今非，今非否定昨是，變臉、變心、翻臉、自打臉，造出的卻是一個「瘋狗浪」！

回顧2021年當時的輝瑞─BNT疫苗採購案，最基本的認知就是，因當時包括輝瑞─BNT等所有武肺疫苗都未獲得可以上市的藥證，而是必須先由各國政府批准緊急使用授權（EUA），提供訴訟豁免權、並由各國政府承擔賠償責任，所以，不管是BNT、莫德納、AZ等都必須出售給各國政府，莫德納、AZ等疫苗都是經由台灣政府發給EUA、出面購買並承擔責任，台灣要買BNT歹剃頭，是因中國上海復星集團取得大中華區包括台灣的代理權，台灣當時買不到BNT，就是中國當局藉台灣不是主權國家為由阻撓作梗、擋台灣取得BNT疫苗。

有媒體昨天揭露了一位BNT大股東回復郭台銘的電郵，電郵表示因以上EUA等原因無法賣給私部門（意思就是無法私賣郭台銘），打臉今天郭台銘的說法。裡頭還被藍營特別挑出那一段，引述他說也許郭董可以說服台灣政府云云，這段的意思其實就是暗指如果台灣願以「中國台灣」名義，就可買到...，但那就變成中國政府授權給台灣買疫苗了，問題是台灣2300萬人從不屬於中國，而且疫苗出了問題，如何可能要中國政府負責？台灣人民的健康醫療權利豈不斷送?藍營名嘴網紅引述這段說法，根本就是利用疫苗作武器、附和中共掛嘴邊的:一個中國、台灣是中國的一部分、中華人民共和國代表中國所謂「一中三段論」，從這也可看出，藍軍那些人中國化、中共化有多深。

一封兩年前BNT大股東寄給郭的電郵昨晚曝光，該信證實郭早知BNT無法出售疫苗給私人部門，也首度證實台灣採購BNT不成是因中國杯葛。 （讀者提供）

BNT疫苗那時之後在官民合作之下買到1500萬劑，台積電、慈濟、永齡+鴻海各捐出500萬劑，那時大家都很感激他們的善行。像我們這樣一個鴻海、台積電的小小小股東，也算有小小小小的貢獻啦，台積電、慈濟都如實說明了疫苗採購財務做公益實況，都沒任何像郭台銘講的狀況，怎料到郭台銘今天為了拚選舉造浪就變臉兼翻臉？

檢視郭台銘那句話:李大維告訴他說「這個大小姐說，你還是不要買了」，這根本就是中國抖音化的產物，而他用的操作手法就是訊息戰、認知戰！

就像最近美國一位眾議員摩爾頓的講話，被中國抖音操作、裁切、簡化、扭曲、移花接木等手法製造成「美國要炸掉台積電」訊息，再經中共媒體引述、在台的協力媒體及網軍擴大轉發，做為對台訊息戰、認知戰的武器，以炒作疑美、反美、恨美。

郭台銘刻意以「這個大小姐說...」做為攻擊台灣政府擋疫苗的武器，和前述「美國要炸掉台積電」產製過程雷同，都是中國抖音化訊息戰、認知戰生產線的模式產品。不論郭台銘被動或主動、有知無知或不知不覺的開砲射出這個訊息戰、認知戰砲彈，顯示他已淪為中共對台認知戰的一門大砲!

李大維聲明他沒跟郭台銘講那些話，但郭台銘堅稱有這話，形成各說各話，各自有信者、不信者，真相沒了、是非也混亂了，除非李大維能證明那天根本沒和郭通電話，或者當時有電話錄音，並可以公開讓原音重現，且不傷及第3者，否則，要清洗掉郭台銘所造的李大維說「這個大小姐說...」的認知效應，真的千難萬難。

海基會董事長李大維。（資料照）

郭台銘造的瘋狗浪，當然不只疫苗這一件，根本罄竹難書。李大維的遭遇，一個重要的警示就是，以後不管是那個政商高層中低層，和郭董通話或講話，應該馬上按下錄音鍵，才是自保之策，否則，有一天，被賣的也許就是你.....。

 

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