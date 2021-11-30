胡，怎麼說》台灣的「破口」在哪？就在「中國的」國民黨！

胡文輝

台灣的「破口」在哪？誰搬石頭砸台灣的腳，誰就是破口！從決戰4個公投的過程來看，搬石頭砸台灣、製造台灣破口、自己也成了破口的，就是「中國的」國民黨及其同路人！

重啟核四、反三接、反美（萊）豬、公投綁大選4個公投，民進黨政府主張投「4個不同意票」，決戰中國國民黨的「4個同意票」，雙方短兵相接交手數回合，真理愈辯愈明，人民愈了解每個公投的內容及對台灣的影響，就愈傾向投下「不同意票」。

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從民調上看，不同意票的支持度呈上升趨勢、同意票則下降，「不同意票」對決「同意票」，一升一降，4項公投分別越過、達到、或接近「黃金交叉」點，如果此趨勢維持到12月18日投票時，「4個不同意」可望完勝「4個同意」。

俗云，狗急跳牆、人急懸樑、黨猴急就露出紅屁屁！「中國的」國民黨眼看快煮熟的鴨子就要飛了，利用公投當做不信任投票、打倒民進黨政府的如意算盤看來難以得逞了，藍黨為首的4個同意派，山頂有廢核料洞、坐月子一天吃6碗美豬豬肝湯、加溫0.05度C就會煮成三接海鮮鍋等等，種種口不擇言亂扯荒謬、謊話連篇，這都還不算太嚴重，更進一步退化、劣化、惡質化到辯不過就出言威脅恫嚇、砲口對內轟想依民意不照黨意行事者為「破口」，像新北市長侯友宜不敢、不能、不願挺馬英九、朱立倫帶頭的重啟核四，不但被馬英九點名罵，更被那個馬英九口中「我們的黃士修先生」罵為潰堤的「破口」。照中國的國民黨及同路人這款的邏輯，朱立倫等力挺的反三接天然氣站公投，可能被不同意票多過同意票否決，藍軍豈不也要砲轟台中市長盧秀燕「破口」？因為她逼台電在中火電廠減煤、必須以天然氣代煤，反三接等於反電，公投才會失敗？



俗云，狗急跳牆、人急懸樑、黨猴急就露出紅屁屁！圖片人物由左至右依序為，前總統馬英九（提出山頂有廢核料洞）、戰鬥藍趙少康（講出坐月子一天吃6碗美豬豬肝湯）和重啟核四公投領銜人黃士修（轟新北市長侯友宜為「破口」）。（報社合成照）

「中國的」國民黨及其同路人，要跳牆、要懸樑，也就罷了，反正他們講歸講，但都會死皮頼臉的活著，最惡質的是，中國國民黨竟在立法院發動全面停審明年中央政府總預算，綁架總預算、綁架政府施政，放棄立委職責，只為遂行自己主張的「4個同意」，只為遂行用4個公投拖住、綁住台灣，讓台灣行不得也之奸計。

在中國解放軍派戰機、潛艦、戰艦等等，天天侵擾台灣海空域，做出併吞台灣的軍事威脅恫嚇，在國際外交上，中國以極度蠻橫的粗暴手段打壓台灣，更藉口環保等名目對台商施壓恐嚇、以巨額罰款做政治勒索（最近的受害案例就是遠東集團），逼在中國有投資的台商不得捐款給綠營...。

中國根本就是一頭惡魔龍（Omicron），「中國的」國民黨及其同路人卻與惡魔龍共舞，趁機杯葛施政的預算、甚至強化陸海空防衛力的法案及預算也遭藍營杯葛，中國的中共政權及在台灣的那個中國的國民黨，簡直就是裡應外合併吞台灣，中華民國當然也成了被滅掉的對象。

台灣的「破口」？就是搬4塊大石頭（4公投）砸台灣腳的「中國的」國民黨及其同路人！

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