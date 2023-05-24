自由開講》問A答B的侯友宜？回應中共打壓台灣加入WHA又再說廢話！

◎張天泰

蔡英文上任後，今年已是中共連續第七年惡意排除台灣於世界衛生大會（WHA），國民黨立委陳以信天真認為，台灣對此應採取2016年模式，以「九二共識、一中各表」回應，便可望複製當年成功模式，重回聯合國專門組織，但諷刺的是，面對中共罔顧台灣人民生命安全，長年打壓台灣的惡行，藍營2024總統候選人侯友宜持續呼口號，台灣最重要的是自立自信，更要自強，仍迴避「九二共識」議題，隻字未提解方。

面對九二共識的政治立場，侯友宜持續打模糊仗，其回應反對台獨與一國兩制，國家已有中華民國憲法與兩岸人民關係條例，更重要的是在中華民國下，大家不要搞分裂。台灣沒有顏色，只有國家的顏色，只有青天白日滿地紅的國旗，所以大家一起守護中華民國，愛台灣所有人，重複問A答B的空廢話政治修辭模式，認為這樣可以投機過關！

請繼續往下閱讀...

面對九二共識的政治立場，侯友宜持續打模糊仗，其回應反對台獨與一國兩制，這重複問A答B的空廢話政治修辭模式，侯難逃被認為這樣只是為了投機過關！（資料照）

一眼看穿，侯友宜對「九二共識」、「同屬一中」的態度曖昧，完全不敢公開反對「九二共識」、「同屬一中」議題，對中國威脅軟腳噤若寒蟬，當世界衛生組織（WHO）年度大會WHA年度大會在瑞士日內瓦開幕，台灣被中國以「一中原則」蠻橫無理打壓參與空間，導致無法回復世衛觀察員身分，重返全球公衛體系國際組織，侯友宜還在呼台灣自強口號，連一句抗議中國打壓台灣惡行的話都說不清楚，也證明侯友宜一遇到中共，就會選擇「轉彎、跳針、閉著眼」。

侯友宜已表態一方面反台獨、一方面反對一國兩制，其迴避「九二共識」是為了討好選票，而遲遲不敢回應，這裡面充滿幼稚和矛盾，且目前有超過七成的台灣民意不接受「九二共識」，更不要說中國國家主席習近平2019年已清楚定調，「九二共識」就是「一國兩制」，要推動兩岸「統一進程」，「九二共識」是關乎台灣國家安全與未來的關鍵議題，侯友宜不應鴕鳥心態，一再迴避問題，否則只是坐實侯友宜所謂要「守護中華民國」完全是騙選票、騙台灣人民的詐騙鬧劇！

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法