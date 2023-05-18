胡，怎麼說》「虎」落藍黨遭「豬」欺、「猴」戲、「連」反虧！

05-18 03:14:29首發19:50:29修訂

胡文輝

國民黨黨魁朱立倫自己翻牌「朱選之人」，侯友宜中選、郭台銘落馬，回看過程及結局，郭台銘遭遇的是:好一個「虎」落藍黨遭「朱」欺、「侯」戲、「連」反虧齊出慘象！

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先看「虎」落藍黨遭「朱」欺。這印證的是即使金子打造的大老闆大老虎又怎樣？投身在藍色政海江湖中，灑金灑銀鞠躬拜託、造勢造出瘋狗浪又能如何？最後還不是照樣被朱棄、被沒頂沉下去了！

「朱選之人」由黨魁朱立倫翻牌，侯友宜中選。（本報資料照）

有粉絲老虎軍團自發後援的郭台銘，以猛虎出山之霸氣，投入中國國民黨徵召總統候選人之戰，昨天黨魁朱立倫自己翻自己內定的牌，一翻兩瞪眼，侯友宜披黃袍、郭台銘出局。郭台銘兵敗後，從中國國民黨「事後」才公布的，「為何提名侯友宜」三項提名評比標準，以及黨內人士透露的過程如何設計「請君入甕」一起來看，郭台銘根本根本一路就被朱立倫「欺」了、「耍」了。

因為權力慾、因為大做總統夢、因為有錢就自認要什麼就有什麼、因為被人誤導拿下藍軍總統候選人之位如探囊取物般容易、因為自認藍軍沒有他就不行....，但是，結局就是郭台銘白忙了一場，投身藍海江湖中，卻是竹籃打水一場空！也不過剛好而已。

再看老虎遭「猴」戲。以「老虎下山」之姿投入黃袍加身爭奪戰的郭台銘，強碰的是「扮豬吃虎」的侯友宜，一個是國內國外、台灣東西南北中跑透透，話講的滿嘴唾沫都乾掉，革命就是請客吃飯吃透透；另一個卻是以不變應萬變，「猴猴做代誌」一招打遍天下，「捨我其誰」半式通吃藍綠。雙方勝敗本來難以逆料，但是造王者朱立倫的朱選之人早已心有定見，結局就是老虎被豬欺、被猴戲弄了。

再次看老虎敗後還被「連」虧。國民黨副主席連勝文在郭台銘臉書上留言，大讚郭台銘:岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古稱頌的英雄。連公子本來不是要虧郭台銘、也不是「捧殺」的連環殺招，而是真心捧郭，卻因捧的太過分、比喻太歪樓，卻歪打正著，變成反諷及狠虧郭台銘，連朱立倫、侯友宜、郭台銘、他自己...國民黨所有要角都被連勝文虧到，連勝文一句岳飛，曝露出藍軍「不能說出的真相」，那就是藍軍根本無人能稱岳飛，個個親中舔共、都主張「委屈的和平也是和平」，還敢恬不知恥的稱其為岳飛?藍軍幾乎全都是岳飛的反面、陷害岳飛，主張下跪投降求和那一票，包括昏君宋高宗趙構、奸相秦檜、万俟卨（讀音沫其潟）、投降和談代表王倫那一派。

當時的南宋四忠臣之一胡銓那篇「戊午上高宗封事」，痛批並揭發秦檜、王倫等投降求和派為賣國奸臣，不但主張「委屈的和平也是和平」，還稱「我一屈膝...」委屈求和平好處多多，其實都是完全不可能實現的空話，卻拿和平做幌子欺騙昏君趙構及世人。

當年的南宋的昏君趙構、奸相秦檜等提的「屈膝下跪求委屈的和平」，和現今藍軍主張的「委屈的和平也是和平」，根本就是同一模子印出來的「降表」。

連勝文的「岳飛說」，引發藍軍各大咖誰最像歷史人物等議論，像宋高宗趙構的最佳候選人是誰？藍軍新出爐的總統候選人侯友宜恐怕「捨我其誰」！奸相秦檜、万俟卨、下跪求和特使王倫等角色，現在誰最對的上？若侯當選，傳聞的可能行政院長人選朱立倫、郭台銘、趙少康、韓國瑜等人，恐怕剛剛好都是奸相候選人。

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