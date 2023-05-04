胡，怎麼說》郭獻醜、侯閃躲，兩個「台灣陌生人」誰搶到藍軍「黃袍加身」?

胡文輝

把郭台銘、侯友宜叫做台灣「陌生人」，不是他們的知名度低，相反的他們的名字都「如雷貫耳」，而是因為他們分別對台灣的內、外處境實在太「陌生」！

侯友宜最陌生的是台灣對外的國際關係，郭台銘則對台灣內部政策顯然太陌生，所以稱他們是兩個「台灣陌生人」，也不過才剛剛好而已！

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侯友宜最陌生的是台灣對外的國際關係，郭台銘則對台灣內部政策顯然太陌生，所以稱他們是兩個台灣「陌生人」，不過才剛剛好而已！（本報資料照）

兩個「台灣陌生人」誰能搶到藍軍「黃袍加身」-徵召提名總統候選人?目前已到最後決戰階段，假如國民黨中央人士稱本月17日或20日宣布名單這回是真的了，那麼，在兩週左右就會見真章、勝負底定。

冷眼觀察侯、郭兩人的戰法，對於他們「陌生」、對台灣卻「非常重要」的領域，採取完全不同的策略。侯對最陌生的台灣國際外交、兩岸關係，採用「自隱其短」的閃躲、藏拙策略，儘量閃避發言以及顧左右而言他；郭則對陌生的台灣內部政策事務，提出一大堆超越時空、令人匪夷所思的主張，個人聲量迅速造出來了，但對台灣陌生也赤裸裸的無所遁形，負面作用也很大，簡直就是是「自曝其短」，封他為「郭獻醜」不過是貼近實情而已！

郭台銘爭取徵召的起步慢人家太多，所以採取直線飇速、彎道超車的戰術，但他對台灣內部實在太陌生，反而弄得險象環生，昂貴「政治安全氣囊」必須時時爆發彈出，防護他的形象。以下先分類別來談他對台灣的「陌生」。

一是核能發電議題，至少有3項：

1，是郭台銘日前宣稱，民進黨要非核家園、不要核能發電，選民如要投民進黨，那就去得肺癌好了！他的立場擁核可以歸擁核，但這些話不但沒依據、實在太冷血， 所以郭董道歉了，但是，言出如箭、傷人傷己，郭董話既出口，有錢有力也難拔！

2，是主張在高雄半屏山蓋小型核電廠，但是，他對半屏山及附近的居住人口及發展情況，根本完全陌生，對當地的地質地理人文景觀等等，也是陌生，只要稍為了解當地附近人口密集情況，就不會冒然把核電廠建在那。何況，所謂小型核電廠是什麼？要什麼條件才能蓋？安全性怎麼確保？環境衝擊呢？核廢料如何處理?全都半點譜都沒有就提出來，反而自曝對高雄人的輕忽、對台灣的陌生。

3，一不做二不休，郭台銘提半屏山蓋小型核電廠被打臉後，反而把議題炒大，提出「一縣市一小型核電廠」。天老爺，小型核電廠目前全世界都沒有商轉發電的實績，試驗中的小核電廠產生核廢料比大核電廠超出數倍到十倍以上，如果郭台銘的小核電廠要實行，那就先請藍軍執政的北、北、基、桃、竹、竹、宜、花、東、中、彰、投、苗等市縣各建一個，好不好呀？目前那些縣市長大都沒對郭董說8萬機器人「不」哦！鴻海總部更加建一個小核電廠，那也是應該的啦！

4，台積電高雄建廠計劃變更及升級一事，不干郭的事，他卻硬扯上核電，稱高雄缺電台積電才不去，自曝他對台灣的電力能源配置太陌生，台灣南部電力剩很大，才要南電北送，何況台積電並沒有不去高雄設廠，而是整體配署調整並升級為高階計劃。

二是他當選共機不繞台、8萬機器人大軍迎戰8萬共軍登陸。兩件都是郭台銘自拉自唱的，卻如同郭打郭、鬼打架。郭說他當選共機「不」繞台，被改為他當選共機「不必」繞台，因為台灣事實上已在中共掌中；他卻又擺出好戰架式，說是8萬共軍登陸，他就派8萬機器人去打，你說共機不繞台了，哪還有共軍要登陸？又哪需要你派8萬機器人去打共軍？根本自相矛盾！也有人說，你的8萬機器人都是8萬機器人「中國製造」，令人懷疑「迎戰」變「迎接」，還沒打共匪就降共變匪了。

郭董自認國際觀是他的強項，不過，看了以上的例子，牛皮真的就是吹的！至於CEO當市長、自己來、不需要議會監督，自曝他的民主素養是接近零，你以為你那個市長是中共市委書記、你要選的是總書記嗎？

再看侯友宜，對他最陌生的對外國際兩岸等，抱著少說少錯、不說不錯的態度，不但實問虛答，根本以制式的實問無答因應各方，一招「猴猴做代誌」、另一招守護中華民國，偶爾打一下高空，「猴閃躲」就是「好計策」，擋掉及掩蓋了他最陌生議題的所有質疑與提問。

日前他提了中華民國為杯、台灣是杯水論，這個老掉牙、不倫不類的比喻，主要還是在談台灣內部的中華民國、台灣的認同問題，生吞活剝還未消化就出口了。看來國民黨內擁侯的眾家勢力，把侯友宜保護的太好，不讓他在陌生領域面對大眾，但是，想藍軍黃袍加身徵召、更想要總統大位的人，總要見公婆（台灣選民）呀。

台灣對外閞係那一大塊，是總統的重責大任，關係台灣前途及民主自由生活方式的存續，侯友宜應該趕快補起來，否則，藍軍的黃袍加了身又如何?如何讓人民放心把國家託付他？

就掌握徵召大權的中國國民黨黨魁朱立倫等人來說，侯友宜之短、之陌生的領域，正是朱立倫等自認的強項，這點反而使得侯友宜獲得徵召的機會更大大加分，因為侯不懂（或他扮豬吃虎）就比較容易掌控，兩岸關係這一塊事關那幫子在中國獲得恩賞的尋租利益，若侯出線並當選，就會由黨中央朱立倫等以國共合作平台為由主導；若是郭台銘出線，他會玩自己那一套，也早有利益共生的集團關係，朱立倫等人大概就沒得玩了，只能旁邊站著看，好像出現了「第三個陌生人」!

看最後一點，藍軍這襲黃袍，我敢說一定會加在侯友宜身上！

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