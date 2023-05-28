自由開講》 投機的兩岸論述只會讓侯友宜兩岸皆空

劉兆隆/國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授

侯友宜在五月中接受國民黨徵召後，就幾乎沒有再針對兩岸政策與議題提出具體政策發言。綜觀過去侯友宜在提名前的發言，從「不要當大國的棋子」、「一杯水理論」、「大家都在一個中華民國底下」，內容均顯空洞。其實侯友宜的困境非常清楚，就是要提出一個有別於賴清德的「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家」，又要為台灣內部與中國同時所接受的論述，這個困境不止是侯的困境，也是藍營任何人要挑戰大位的共同困境。

請繼續往下閱讀...

侯友宜在五月中接受國民黨徵召後，就幾乎沒有再針對兩岸政策與議題提出具體政策發言。（資料照）

過去都被認為兩岸議題是藍營的傳統強項，但經過國際政治結構的改變，過去藍營的一中論述已經遭到了嚴厲的挑戰。賴清德副總統的兩岸論述來自於民進黨的《台灣前途決議文》，清楚的論述了台灣已經是主權獨立的國家，他的名字叫中華民國。這樣的論述佔據了台灣主流的民意區間，也是代表台灣中間多數的絕大部分想法。賴清德副總統的論述不僅區分了兩岸互不隸屬的國際法人關係，也與現在的客觀事實相符並與一中論述切割開來，同時也避免了在一中框架下的混戰。因此這樣的論述也形成了國民黨陣營的困境，如何在既符合台灣主流民意，又要與賴清德的論述區隔，同時還要能夠為對岸所接受？

簡單來說，國民黨的論述困境也在於此。過去國民黨在兩岸論述上遵循對岸九二共識的基調，在一中框架下各自表述。過去的藍營利多是在中共默許的情況說著一中各表，然後賺取對岸施捨之下的利多，甚至是在外交上的休兵與邦交國的不主動建交。事實上這個穩定是脆弱的，完全倚賴對方的善意，主動權甚至也不在自己身上。更重要的是這也無形當中限縮了我方的主動空間，將主動權交到對岸手中。一旦對方善意、政策或是立場改變，我方則將無任何迴旋與改變的空間。

事實上這個困境正是侯友宜現在的困境。如果他重回到2016年之前的九二共識架構，雖能為對岸所接受，但勢必悖離台灣主流民意與國際主流價值。其次是侯友宜如要勝過賴清德，勢必要提出一個兩岸能共同接受，同時還要美方能接受的論述架構。但事實上這是一個不平衡的三角關係，而如果侯友宜力求三邊等距則勢必會翻車。但如果倚賴台灣主流民意與國際主流價值則他將與賴清德的言論市場重疊。在第二個賣蛋塔會倒閉的邏輯下，他已經沒有空間挑戰賴清德這個先進者優勢。在此情況下的侯友宜毫無疑問勢將陷入一場進退維谷的困境。

因此現在侯友宜的策略就是模糊。他不能說清楚兩岸是甚麼，也不敢說它不是甚麼。因此有名的「一杯水理論」就出來了，然後就是「大家都生活在一個中華民國底下」的幹話式論述。而企圖討好淺藍淺綠的論述就是「他從頭到尾都反台獨、反一國兩制」。這種幹話式的論述，表面來看是討好兩邊，但恰好是兩邊都得罪。因為「對岸看到的是反一國兩制，台灣內部看到的是反台獨」。因此這種投機的兩岸論述事實上連曹興誠與國民黨內部也看不下去，於是指責侯友宜「很多都在跳針」或是洪孟楷要求直接對九二共識表態的論述就出現了！！！

事實上未來要擔任總統的人是要為國家與未來負歷史責任的。在兩岸問題上必須要有清楚的論述，「不能像廟公解籤詩」，正著說與反著說都可以，或是企圖蒙混選票蛇鼠兩端。而這種幹話式的論述不僅將重蹈韓國瑜的覆轍，同時也將會為人民用選票所唾棄。所以請侯市長有自信一點，用力說出來你的兩岸關係論述到底是甚麼！！可以嗎？

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法