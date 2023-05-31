自由開講》林飛帆入陣「民主大聯盟」，接受民意洗禮

黃川

為佈局艱困選區，民進黨公布新一輪立委徵召名單。在第二輪名單中。前學運領袖、黨副秘書長林飛帆，成為名單中「意外」亮點。而在此次徵召名單「黨內」、「新世代」、「深耕基層」的三個原則之下，外界部分認為民進黨立委徵召提名，可能造成撕裂的聲音，或可煙消雲散。

事實上，賴清德主席日前在台大演說時，就直指針對艱困選區，民進黨的提名原則是「擴大社會共識」。其「民主大聯盟」的徵召，就是團結、向上的意象。站在這樣的立場，代表公民力量、黨內年輕幕僚的林飛帆，無異是最符合「民主大聯盟」指標性的人物。

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為佈局艱困選區，民進黨公布新一輪立委徵召名單。在第二輪名單中。前學運領袖、黨副秘書長林飛帆（中），成為名單中「意外」亮點。（資料照）

其實，林飛帆身為民進黨前副秘書長，曾帶領台灣民主化後強度最大的公民不服從抗爭運動之一，有著極其卓越的領導經驗。林飛帆長年深耕社會議題，對於擴大民進黨與公民社會的連結，並不陌生。當然也不能忘記，林飛帆選擇在民進黨2018年地方選舉大敗時，「逆風」加入民進黨的輔選工作，足見其理想性與堅韌性格。更別提，林飛帆加入民進黨後，順利與民進黨全黨上下，完成2020年總統勝選、國會過半，以及「四個不同意」公投的全面勝利，更足見其政治經驗與能力。

也不能忘記的是，林飛帆代表著守護「和平」、捍衛「主權」的力量。在中國文攻武嚇進逼的同時，守護台灣民主自由的生活方式，正是民主社會現正最需要的代議士人選。林飛帆最令人稱道的事蹟，就在於對多年前張慶忠僅花半分鐘宣布將黑箱《服貿協議》送院會存查一事，表現出極高的道德勇氣。而多年來，林飛帆從街頭走進專業的政治運作，不論是透過國際媒體投書、國際媒體訪問，甚至在於幕後的政策制定，林飛帆都發揮極其活躍的角色。更也印證了賴清德所說：「過去民進黨爭取民主，現在要守護民主」的精神，而這正是台灣新世代最需要的人才。

根據民進黨內部規定，得票率不到42.5%的選區，一律列為「艱困選區」。但其實所謂「艱困」，從來不是民進黨的「艱困」，而更有可能是台灣社會難得的「機運」。多次選舉以來，民進黨在「艱困選區」的合縱連橫、優秀形象、論述能力，都達到「軟土深掘」的效果，甚至使國民黨「疲於奔命」，以致最後達到「華麗變色」的效果，例如中正、萬華選區的林昶佐，就是極佳的例子。

在上次立委選舉，壯闊台灣理事長吳怡農最後以差距不到6000票，僅僅小輸對手王鴻薇；再回到2020年，吳怡農喊出「下架吳斯懷」，更將國民黨的選情「一路打趴」。其實，林飛帆跟吳怡農的形象有高度重疊：形象清新、學經歷俱佳、有論述能力、捍衛主權形象明確。相較之下，國民黨的候選人王鴻薇，是親中色彩濃厚的新黨出身，不僅上中國央視的「海峽兩岸」節目批評蔡英文政府，更耐不住「立委」的誘惑落跑，反倒讓人看出其「看碗內吃碗外」、「沒有真心為民服務」的真本性。在此條件之下，林飛帆絕對有一搏的本錢。

總的來說，民進黨第二波提名名單，可以看出明顯回應黨內意見，同時也更加強了與社會「跨世代」的連結。在這份名單中，林飛帆代表的是公民社會的力量，更代表著民進黨專業幕僚的角色，值得國人更多關注與鼓舞。

（研究生）

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