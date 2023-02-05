自由廣場》中國批連戰 國民黨醒醒

中華民國＝隱性台獨

◎ 范世平

國民黨前主席連戰最近出版了一本回憶錄，他在書中提到「呼籲大陸正視中華民國政府存在的事實，唯有在此政治互信下，兩岸對話才能開展」。

結果此言一出，引來中國媒體排山倒海的批評，包括「海峽快訊」、「福建日報」、「網易」等，紛紛指控連戰強調中華民國，與李登輝所提出的「兩國論」或蔡英文倡議的「兩岸互不隸屬」幾乎一模一樣。他們指出連戰在二○○五年前往中國的「破冰之旅」，受到高規格的接待，也深受中國民眾的熱烈歡迎，而當時他只提了一次中華民國，是在南京紫金山，而且是說「中山先生他領導國民革命，推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國，那就是中華民國」；然而現在連戰因為年紀大了而無法前往中國，所以就「不演了」，因此批評他是朝三暮四，不值得信賴。

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事實上，連戰在二○○五年後還多次前往中國訪問，並且分別與胡錦濤、習近平等中共最高領導人見面，他大力倡議兩岸交流，在台灣甚至被認為是「親中派」，但是何以這次在回憶錄中僅僅是要求中國正視中華民國，就遭到接近人身攻擊式的批判？

原因當然就是中國完全否認中華民國在一九四九年後，依然在台、澎、金、馬繼續存在的事實。事實上，習近平在二○一九年一月二日把「九二共識」等同於「國家統一」，而方法就是「一國兩制」，如此台灣就是與香港、澳門一樣的「特別行政區」；去年十二月習近平的親信宋濤被任命為國台辦主任，他說要在今年落實「兩制台灣方案」。

所以連戰強調中華民國的存在，從中國來看就是「隱性台獨」。難怪國民黨的政治人物在台灣大談中華民國，但到了中國卻從來不敢講一句中華民國。

國民黨主席朱立倫一月十八日在中常會上表示，「全民意願是維持現狀，維持中華民國和平穩定安定的現狀」，他強調的維持現狀，事實上就是維持兩岸各自為政的現狀，而此對中國來說也是「隱性台獨」。

朱立倫與國民黨口口聲聲要恢復兩岸對話，但如果連國民黨的大老連戰都指出，倘若中國不正視中華民國政府存在的事實，如此兩岸就沒有政治互信，則兩岸對話根本無法開展，所以朱立倫與國民黨真的該好好醒醒了！

（作者為台灣師範大學東亞學系教授）

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