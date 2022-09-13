自由廣場》（鏗鏘集）羅漢咖的政黨

◎ 王景弘

一九八一年，美國總統雷根遇刺，在醫院戲問主刀醫生：但願你是共和黨員。醫生妙答：總統先生，今天我們都是共和黨員。醫生倫理在治病救人，不分黨派國界；連勝文受傷，在台大醫院急救也不看柯文哲的黨證！

雷根是美國近代立場最保守的總統，政治反共，經濟自由化，社會文化問題守舊。他指舊蘇聯為邪惡政權，主張以實力捍衛和平，以軍備競賽逼蘇聯達成限制軍備協議，也造成蘇聯瓦解，冷戰結束。

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雷根是典型意識形態治國，保守政策與目標旗幟鮮明，強勢翻轉卡特政府中間偏左的軟弱作為，在經濟、外交、國防都取得重要成就。

政黨之間差別就在意識形態；柯文哲厭惡意識形態，卻要搞政黨，無理念，無是非，內外、敵友與善惡不分；提不出自己的主張，只反對別人的主張，罵人家意識形態治國；把敵我關係比為夫妻間的床頭床尾；要左右逢源，卻又把台灣比喻為強盜。

「政治素人」要表現憤世嫉俗，一人黨專收沒有門票的政治羅漢咖，有票就是娘，目的在攪局和抵制政府。他的乖張言行更像中國戰狼，不知建立自己政黨的形象與信用，獨創的風格只是娘娘腔的「討厭」別人的主張。

面對中國武力威脅，曹興誠高舉「抗中保台」大旗，他就罵意識形態治國；市議員問他是否簽署拒降宣言，他暴罵「不想理她」，喊口號沒有用，「行動最重要」，但他既無口號，也無行動，只會繼續討厭別人抗中保台。

「抗中保台」是團結對外的國家生存問題，不是內政選擇的意識形態問題。中國要以民族主義誘台灣併入中國，柯某不反對，反而以「一家親」呼應效忠。以血緣主義投靠敵人，接受共黨專制宰制，那才是意識形態掛帥！

（作者為資深新聞工作者）

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