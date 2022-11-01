自由廣場》我們沒救回來的生命─寫給陳時中

◎ 辛和宗

每一次看你被嗆「踏著一萬個屍體上來」，我們和你一樣的痛，而且更是椎心的切膚之痛。因為，這一萬多條生命是在我們面前留不住的，這種痛不是那些只會噴口水，盡是批評的人所能感受的。

回想那段時間，出生入死、汗如雨下在第一線搶救生命，在和病毒奮戰的分分秒秒，我們多麼希望每一條生命都能從殘酷的病毒手中搶救下來，我們在和病毒作戰，病毒一面冷笑，一面找縫隙想要侵襲我們。全台醫院無一倖免，尤其是雙北。

請繼續往下閱讀...

我們救回來的生命，他人不會去傳頌，因為那是我們誓言下的理所當然；不幸離開而留不下的生命，卻屢屢成為一個又一個累積出來的數字，每日被放送，時刻被批評。有誰知道，那些我們的努力已化身成看不到的數字，遠大於那個每日被批評的數字的好幾倍。那些看不見的數字中，很多是從重症搶救回來的，是我們冒著生命危險、不顧身家、甚至是那段時間拋家別子救回來的，是大家防疫的成績。

雖然，你不在第一線，但卻是我們最大的支持，是你一個電話一個電話的打，拜託醫院，讓醫療體系打造最好的動線和機制，讓我們可以救更多人；是你用團隊的力量，和我們一起守住醫療防線，守住疫情，讓我們的醫療體系沒有像那些詛咒者所期待的崩潰，更讓我們可以近乎正常的過日子。

看到那些只看冰冷數字就肆意批評的人，身為第一線的我們心很痛、也很恨！因為病毒無孔不入，沒有任何國家可以抵擋得住。謝謝指揮中心和擔任指揮官的你，領導我們度過重症海嘯、守到輕症、守到我們可以正常生活。我們不會奢望任何人的感謝，因為這是身為醫護人員的使命，就像軍人在敵人來犯時，義無反顧的為保衛家園而戰。身在台灣的我們和所有國人，共同打造台灣成為全世界最強大的團隊，全世界都看到、更肯定我們努力的成果，我們不該妄自菲薄。

（作者是亞東醫院重症加護病房主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法