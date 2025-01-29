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自由開講》川普就職演說的觀察：國際新紀元、台美未來審慎樂觀

2025/01/29 09:00

◎ 邱志偉

美國總統川普已經就任美國新任總統，他的就職演說將深遠影響未來全世界的政經走向。我認為從川普總統上任後，立刻退出世界衛生組織，同時極為挺台的美國國務卿盧比歐也將上任，台美關係前景我們仍樂觀，但對未來台灣佈局參與國際社會的方向，對於能源、產業赴美等政策，仍必須有所因應，這對台灣的影響很可能極為深遠，因為川普很可能在第二任期，開啟另一個國際新紀元。

川普就任美國新任總統。（美聯社）川普就任美國新任總統。（美聯社）

首先，從川普的就職演說內文，基本上我們看的出他仍是重申其競選時的承諾，特別是他對於美國的產業發展、外交政策，幾乎有不小的反轉走向。川普強調，巴拿馬運河被交給中國、還有將「再度打造全球最強的軍隊」，對於巴拿馬運河、美軍未來的發展，很可能都會讓美國花費更多心力在國內與鄰國關係上，對於亞洲的關注度是否會較拜登時期下降，必須審慎關注。

川普的對外政策邏輯，不像是過去重視亞洲個別國家的對美關係，反而是在乎哪個國家、哪個國際組織、哪個重要軍事或政經要塞被中國影響，並試圖重新恢復美國在這些地方的影響力。所以，川普上任退出他認為極度親中的世界衛生組織，相當合乎他的邏輯。另一方面，也須關注是否後續對聯合國也會做類似行為。畢竟世衛組織已是聯合國轄下機關，屆時若進一步對源頭出手，也並不讓人意外。

但此舉對台灣就影響極為巨大，台灣過去與中國的角力，需要美國共同加入博弈，讓美中台三角關係不會失衡。另一方面，我國在國際組織的路線上，也與美國有一定默契，也就是有意義的參與聯合國等相關的國際組織，但川普的作法採取退出之後，我們要如何繼續面對例如每年的世界衛生大會（WHA），當美國退出後相關政府部門人員不再出席，台灣要如何與美國在WHA以外的地方互動，都將成課題。總之，川普未來若採逐步退出他不認同、或認為親中的國際組織，台灣是否將繼續衝刺這些機構，必須要有路線上回應。

川普上任後，立刻退出親中的世界衛生組織。（法新社檔案照）川普上任後，立刻退出親中的世界衛生組織。（法新社檔案照）

再者，川普在就職演說中說，「或許最重要的是，我們從未捲入的戰爭。我最引以為傲的成就，將是成為和平締造者與團結者。」川普除了很重視美國絕不捲入戰爭外，他更在乎和平的締造。川普一方面強化美軍，強調美國絕不該受威脅外，他更強調不捲入戰爭，這是否可能造成習近平對台海戰爭的誤判，是未來台美溝通的重點

我們更必須要呼籲，台灣不管受到何方壓力，絕不輕言與中國開啟和平談判，甚至簽署和平協議這是台灣歷任民進黨總統都相當堅持的底線，包含馬英九總統在2011年都曾承諾任內不簽和平協議。因為這種協議，必定成為中國吞併台灣的陽謀，只會如1938年的慕尼黑協定般帶給台灣更巨大的風險。

最後，川普在就職演說中重申，美國必須再次成為製造大國。美國製造不只是汽車工業，相信包含晶片產業等科技業，都將是美國重視赴美設廠的重點。雖然，我們深信晶片法案在共和黨內仍有許多支持者下，應當能存續，並讓減輕我國廠商赴美設廠的財務壓力。但還有多少產業，很可能未來都將是川普重視的類別，政府也必須要超前部署。我國最近在鋼鐵、塑化等產業，已經受到中國擴產的巨大威脅，若美方對相關業別也要求赴美，仍須持續關注。

成熟製程的晶片產業，也已受到中國的威脅，美方未來也可能要求赴美設廠，必然造成台灣廠商巨大的壓力。根據統計，2024年全世界有46%成熟製程的機器設備被中國買走， 而2023年台灣佔全球成熟製程產能45%，中國為31%，但在中國不斷購買成熟製程機器下，台灣很可能產能也遭逆轉。當然，這必須同時配合美方對中制裁範圍擴大，讓成熟製程機器若也受美國管制，自然能讓我國壓力獲得舒緩。

川普在就職演說中重申，美國必須再次成為製造大國，晶片產業等科技業都將是美國重視赴美設廠的重點。（歐新社）川普在就職演說中重申，美國必須再次成為製造大國，晶片產業等科技業都將是美國重視赴美設廠的重點。（歐新社）

總體來說，美國進入川普時代，中國壓力大之外，歐洲與中南美洲等美國鄰國都不輕鬆，但台灣真正壓力其實是在立法院！當藍白這樣亂刪預算下，台灣在國防自主、潛艦國造等預算都受阻，川普政府若高度重視台灣的自我防衛決心，台灣要回應美方將受到極大壓力。

回首2019年當時川普總統批准售台66架F-16V戰機，相關預算火速獲得當時立法院同意，這都是我和立院同仁們努力的成果，如今在藍白亂刪預算、成為中國側翼的作為之下，若川普總統再有軍售台灣，立院恐成阻礙台灣國防的最大破口，這才將是川普新時代真正的台灣危機！

（作者為立法委員）

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