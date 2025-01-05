自由共和國》鄭政秉／台灣難達川普10％的關鍵不在經費(上)

川普課徵廿％關稅和非難半導體可能對台灣的損害有限，但軍費必須上升到GDP的十％之威脅，卻使得台灣朝野應對失據。（路透資料照）

鄭政秉／雲科大財金系教授

一、十％是個困惑的數字，

但它來自川普的憂心

川普還未上任，已威震全球。他的課徵廿％關稅和非難半導體可能對台灣的損害有限，但軍費必須上升到GDP的十％之威脅，卻使得台灣朝野應對失據。

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川普MAGA口號的背後盡是危機的訊號，尤其檢視他任命的核心團隊，包括：國務卿魯比歐（Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Waltz）、貿易代表葛里爾（Greer），到駐中大使帕度（ Perdue），都是抗中鷹派，均憂慮中共對美國的威脅。所以川普抗中絕對是玩真的。事實上，如果美國短期無法遏止中俄伊韓聯盟的壯大，那麼不僅她的霸業難保，全球不久後就可能陷落戰火之中。

正如最近印度戰略家謝蘭尼（B． Chellanry） 主張的「雙重嚇阻」以及美國學者費學禮主張台灣必須發展「雙二策略」（見自由時報「星期專論」），這種對台灣危機的警告從二○二○年香港沉淪後就不絕於耳。例如：川普之前的國防部長艾斯培（Esper，二○二二、二○二三）、國安顧問歐布來恩（O’Brien，二○二三、二○二四），及新任國防部次長柯伯吉（Colby，二○二三、二○二四）等都直指台灣軍備太弱，決心欠缺。

雖然當前全球戰火還僅燃燒在東歐和中東，但所有戰略專家都預估更大戰爭的引爆點在台灣。正是因為近年來習近平已不掩飾的奪台企圖，以及中共軍力驚人的大躍升，川普才會於去年九月認定中國終究會攻打台灣。亦即川普及其團隊近年持續壓迫台灣提升軍備的動機是已預見美軍遏阻力的逐漸失效，以及中共侵台的可能性已大增。目前台灣軍力雖有提升，但仍屬牛步，已愈來愈有可能成為全球抗中的破口。

二、台灣是財政楷模，

軍備支出卻難以因應危機

台灣是全球財政最健全的國家。近年不僅掌控關鍵高科技—半導體和AI，而且連年股市上漲，經濟成長卓越；最近更連續七年稅收超徵，預算少見赤字，而且政府累積負債持續下跌，二○二三年只占GDP的廿四％。相較於美國，去年政府赤字達六．○％、累積負債將占GDP的一二○％，川普怎麼會對台灣的軍費支出沒意見？

關於台海衝突，共軍在第一島鏈主打反介入／區域拒止（A2／AD）戰術，表明習近平想避開修昔底德陷阱（Thucydides Trap），也想迴避直接和美軍交戰，但中共要併吞台灣的目標已不大遮掩。理論上，當台灣主流民意堅決反對中共的統治時，我們不是應該要比川普團隊更加擔心自己的安危？

但是台灣扮演的卻是不夠積極的角色。反對黨一向熱衷和中共同調，砍殺軍費猶不及，「唱中疑美」是最大的武器。但為何以捍衛台灣存亡為職志的多數綠營菁英也感受不到川普的焦慮？事實上，造成護台主力（本土派）對於戰爭危機的感受薄弱之因甚多，茲舉數點：

（一） 台灣已經和平了七十年，沒有理由和平不會繼續下去。

（二） 台灣抵抗史上，並沒有可歌可泣的成功衛國戰爭先例，無從效法。

（三）過往領袖忌諱談論台海戰爭，台派骨幹已習慣處於太平情境中（約莫只有認知戰的威脅）。

（四）台派菁英長期深信熱戰已遠（台海至多只有冷戰），美軍向來超強，招惹山姆大叔就是找死；即使現任帶頭人，仍然堅信美軍至少還領先共軍十幾年以上（所以台灣何需憂心？）

（五） 國軍接敵單位大多感受中共來犯的急迫及威脅，但在「求安定」的考量下，並未充分揭露危機的真相。

（六）本土派媒體甚少督促自我防禦的不足。

（待續）

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