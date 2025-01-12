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自由共和國》鄭政秉／台灣難達川普10%的關鍵不在經費(下)

2025/01/12 05:30

川普的十％要求直覺上是外來的壓力，但也是台灣史上首次能夠自我建立強大軍力的絕佳時機。當國人普遍缺乏危機意識時，川普的壓迫其實是台灣應對中共併吞的大利多。 （路透資料照）川普的十％要求直覺上是外來的壓力，但也是台灣史上首次能夠自我建立強大軍力的絕佳時機。當國人普遍缺乏危機意識時，川普的壓迫其實是台灣應對中共併吞的大利多。 （路透資料照）

鄭政秉／雲科大財金系教授

三、十％不是高標，要預先規劃卅％

面對習近平的野心，台灣社會有可能永遠歌舞昇平地運轉下去？以美國國防部日前公布的「二○二四年中共軍力報告」為例，共軍具備完全攻台能力已不遠（雖然也有「一頁」揭露共軍的貪腐）。事實上，台灣能夠有效備戰之時間已愈來愈短，而這也正是川普團隊希望台灣能快速提高經費，積極備戰的原因。

不論五％或十％都不是一個硬指標。當我們進行國與國對比時，很容易找到合理的庇護所。例如和北約相比，迄今只有波蘭和美國之國防占比顯著高過台灣。和台灣自己比較時，近年我們的軍費支出的確增加了二、三千億元（包含「年度預算」及「特別預算」），但這樣已足以應付未來中共的大軍來犯嗎？

台灣的軍事預算應該是根據自己國家的危機、免於被毀滅的生存需求，短期迅速調高支出，並且因應未來戰爭可能的擴大，而預先規劃多元的投入財源。所以仿效正在交戰之國的財政支出，預先開拓各種財源才是正道。

以烏克蘭為例，二○一四年克里米亞戰爭後，國防預算開始超過四％，此比率約維持到二○二二年的烏俄戰爭。在戰爭爆發後，它就迅速地飆破卅％。

再以長年處在戰爭中的以色列為例，一九七○年代，以國的軍費長時期的維持在廿％以上，其中一九七六年達到最高峰的卅四％。直到一九九○年以後，才穩步下降到十％，但也都維持在五％以上。二○二三年加薩戰爭前，曾經低到四．五％；戰爭爆發後又大增，二○二四年年中已上升到七％。

參照這兩個正在交戰的國家，長時期的作戰很可能讓這個數字到達二位數字，甚至可能超過卅％。眼前我們因應可能即將爆發的戰爭，應迅速提升至五％，之後再規劃長期的財源，一定要有預見十％或更高的水準的計畫。

四、台灣軍事預算提高之可能財源

近來國內多位專家在分析台灣是否可能提升軍費占GDP的比值時，主論點之一是軍費占政府支出的比例已經甚高，如果繼續增加，必然排擠到現有之社福、教育或民生等支出。

但台灣需要快速增加軍事預算並不是一個日常的事件，而是為了求生存之下不得不然的應急策略。根據文獻，應付這種突然的需求，我們至少可以動用以下的財源。

（一）舉債：政府可發行各種長短期的公債，特別是我國目前的政府負債只佔GDP的廿四％，相較於美國及NATO主要國家多已達一○○％或更高，以色列及南韓的六十％，台灣可以舉債因應戰爭的空間太大了。

如果台灣決定發行一成GDP的公債，那將有二．五兆的金額可以分批投入軍事用途，那麼軍費支出指標，短期就可到達五％，中期也可向十％邁進；短期赤字支出，也不必然排擠到社福等支出。

（二）海內外民間募款：台灣已是富裕國家，財富早就藏之於民。台灣人雖不若猶太人富裕，但借鏡以色列建國的經驗，戰前海內外必然會湧進大量的捐款，多少也能夠因應軍事裝備緊急升級的需求。

（三）超徵的稅收及非緊急公共建設全數轉給國防需求：前期政府編列的「前瞻計畫」以及最近政府連續七年的稅收超徵，應該全數用於投入國防支出上。

（四）徵收戰爭稅：徵稅和舉債是戰爭融資的二大支柱。但因為徵稅將直接傷害到大眾的購買力，因此受歡迎的程度低於舉債。目前台灣正在備戰的初期，尚不需大舉動用到戰爭稅。日後如開徵，在考量國家興亡下，多數國人都會接受並承擔這個過渡時期的責任。

（五）其他：美國無償援助及國際低利借貸等。

五、比川普的十％更困難的挑戰

自從前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）宣稱中共在二○二七年將具備攻台能力以來，台海發生戰爭的預估就有增無減。親中的馬斯克（Elon Musk）多次篤定的聲稱中共必會併吞台灣，去年九月川普也宣告中共一定會出兵台灣。雖然如此，我們還是必須感謝川普，因為在他具威嚇力的執政下，台灣可能會多贏得四年的建軍備戰機遇期。

因應共軍的威脅及川普的要求，賴總統的挑戰非常多。事實上，如何籌集十％的經費固然不容易，但並非最有挑戰之事。其他更困難的工作至少包括：

（一）賴總統必須激起他的新團隊充分認知戰爭危機，並更積極地全面展開台灣的危急備戰工作。

（二）如何因應勢力龐大、一直與中共唱和的反對黨，他們必定大砍國防預算。

（三）積極喚起全民抗敵的意識；當全民勇敢地面對危機時，可能更有助於解決國會亂象及贏得後續大選。

（四）當勇於備戰時，社會必然出現多多少少的不安及動盪；如何在戰爭威脅中，仍能維持正常的社經活動，並繼續吸引海外投資，都是巨大的挑戰。

川普的十％要求直覺上是外來的壓力，但也是台灣史上首次能夠自我建立強大軍力的絕佳時機。當國人普遍缺乏危機意識時，川普的壓迫其實是台灣應對中共併吞的大利多。

（完）

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