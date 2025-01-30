自由開講》臺美關係長期穩固 川普再任贏得國人信任

◎ 茜茜

川普再度入主白宮，成為美國第47任總統，此舉再度吸引全球目光；回顧川普在其上一任期間，臺美關係曾迎來顯著突破，包括《臺灣旅行法》生效及對臺軍售案的推進，讓臺灣逐漸成為美國印太戰略的重要一環；如今，臺灣民意基金會的調查顯示，超過六成臺灣民眾對川普再次執政並不感到擔憂，顯示國人對臺美關係的穩定性及未來發展抱有信心；以下將分析川普過往臺美政策的基礎，探討國人對此次大選結果的樂觀原因，並進一步討論政府如何深化雙邊合作以強化臺灣國際地位。

根據臺灣民意基金會調查顯示，超過六成臺灣民眾對美國川普再次執政並不感到擔憂，國人對臺美關係的穩定性及未來發展抱有信心。（彭博）

川普上任經驗：奠定臺美關係的新基石

川普於2017年至2021年間的總統任期，對臺灣採取了多項友好政策，包括強化對臺軍售、批准多項友臺法案，以及他本人與蔡英文總統的通話，這些皆創下臺美外交歷史上的多項先例；川普政府的務實與對抗中共的政策，使臺美關係從以往的戰略模糊逐步向戰略清晰靠攏，增強了臺灣在印太區域的戰略重要性；這段歷史經驗讓國人相信，川普第二任期將延續對臺友好政策，使臺美關係能繼續穩定且深化。

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民意調查：信心源於歷史與臺美合作成果

臺灣民意基金會的最新民調指出，63%的臺灣人對川普上臺後臺美關係倒退並不擔憂，這反映了國人對雙邊關係的高度信任；這份信心主要來自於川普第一任期的友臺政策成果，以及拜登任期延續對臺軍售與外交支持的政策基調，顯示臺美關係已在多屆美國政府中逐漸深化且具延續性；臺灣民眾對美國國內政局的信心，亦基於美國國會兩黨的跨黨派支持，臺美合作已超越單一政黨主導，而成為長期戰略共識。

民意影響：鞏固臺美關係的政府施政方向

臺灣民意基金會的民調結果顯示，不同政治傾向與年齡層的受訪者對臺美關係的期待各有差異。然整體而言，大多數人仍認為臺美合作不會因總統更替而受影響，這份民意不僅反映臺灣社會對國際局勢的理解，也應成為政府未來施政的依據。面對川普的政策不確定性，臺灣政府應持續透過國會外交與智庫合作，讓臺灣議題成為美國外交與國內輿論中不可忽視的一環，確保臺美關係穩定發展。

深化合作：應對挑戰的政策建議

面對中共在國際社會的持續施壓，臺灣應透過深化與美國的合作關係來強化自身安全。首先，政府應積極爭取更多實質性的軍事與經濟合作，例如推動雙邊自由貿易協定（FTA）或強化供應鏈安全合作。其次，外交上應持續與美國國會友臺議員合作，讓臺灣議題在美國外交政策中維持高關注度。此外，面對中共可能藉川普任期內部挑戰深化對臺施壓，臺灣政府應加強國內民防建設與國際宣傳，為臺灣的國家安全與國際空間尋求更大保障。

總結

川普重返白宮後，雖然臺美關係發展尚有不確定性，但臺灣民眾對雙邊合作的信心顯示，川普第一任期的友臺政策已為兩國關係打下堅實基礎；透過持續深化與美國在經濟、國防與外交上的合作，臺灣不僅能鞏固現有成果，還能在挑戰中找到更多機會，進一步確保臺灣的國際地位與區域安全。

（作者為研究生）

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