晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》臺美關係長期穩固 川普再任贏得國人信任

2025/01/30 11:30

◎ 茜茜

川普再度入主白宮，成為美國第47任總統，此舉再度吸引全球目光；回顧川普在其上一任期間，臺美關係曾迎來顯著突破，包括《臺灣旅行法》生效及對臺軍售案的推進，讓臺灣逐漸成為美國印太戰略的重要一環；如今，臺灣民意基金會的調查顯示，超過六成臺灣民眾對川普再次執政並不感到擔憂，顯示國人對臺美關係的穩定性及未來發展抱有信心；以下將分析川普過往臺美政策的基礎，探討國人對此次大選結果的樂觀原因，並進一步討論政府如何深化雙邊合作以強化臺灣國際地位。

根據臺灣民意基金會調查顯示，超過六成臺灣民眾對美國川普再次執政並不感到擔憂，國人對臺美關係的穩定性及未來發展抱有信心。（彭博）根據臺灣民意基金會調查顯示，超過六成臺灣民眾對美國川普再次執政並不感到擔憂，國人對臺美關係的穩定性及未來發展抱有信心。（彭博）

川普上任經驗：奠定臺美關係的新基石

川普於2017年至2021年間的總統任期，對臺灣採取了多項友好政策，包括強化對臺軍售、批准多項友臺法案，以及他本人與蔡英文總統的通話，這些皆創下臺美外交歷史上的多項先例；川普政府的務實與對抗中共的政策，使臺美關係從以往的戰略模糊逐步向戰略清晰靠攏，增強了臺灣在印太區域的戰略重要性；這段歷史經驗讓國人相信，川普第二任期將延續對臺友好政策，使臺美關係能繼續穩定且深化。

民意調查：信心源於歷史與臺美合作成果

臺灣民意基金會的最新民調指出，63%的臺灣人對川普上臺後臺美關係倒退並不擔憂，這反映了國人對雙邊關係的高度信任；這份信心主要來自於川普第一任期的友臺政策成果，以及拜登任期延續對臺軍售與外交支持的政策基調，顯示臺美關係已在多屆美國政府中逐漸深化且具延續性；臺灣民眾對美國國內政局的信心，亦基於美國國會兩黨的跨黨派支持，臺美合作已超越單一政黨主導，而成為長期戰略共識

民意影響：鞏固臺美關係的政府施政方向

臺灣民意基金會的民調結果顯示，不同政治傾向與年齡層的受訪者對臺美關係的期待各有差異。然整體而言，大多數人仍認為臺美合作不會因總統更替而受影響，這份民意不僅反映臺灣社會對國際局勢的理解，也應成為政府未來施政的依據。面對川普的政策不確定性，臺灣政府應持續透過國會外交與智庫合作，讓臺灣議題成為美國外交與國內輿論中不可忽視的一環，確保臺美關係穩定發展

深化合作：應對挑戰的政策建議

面對中共在國際社會的持續施壓，臺灣應透過深化與美國的合作關係來強化自身安全。首先，政府應積極爭取更多實質性的軍事與經濟合作，例如推動雙邊自由貿易協定（FTA）或強化供應鏈安全合作。其次，外交上應持續與美國國會友臺議員合作，讓臺灣議題在美國外交政策中維持高關注度。此外，面對中共可能藉川普任期內部挑戰深化對臺施壓，臺灣政府應加強國內民防建設與國際宣傳，為臺灣的國家安全與國際空間尋求更大保障

總結

川普重返白宮後，雖然臺美關係發展尚有不確定性，但臺灣民眾對雙邊合作的信心顯示，川普第一任期的友臺政策已為兩國關係打下堅實基礎；透過持續深化與美國在經濟、國防與外交上的合作，臺灣不僅能鞏固現有成果，還能在挑戰中找到更多機會，進一步確保臺灣的國際地位與區域安全。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書