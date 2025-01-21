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自由開講》臺灣加強國防實力 美中角力中穩固戰略地位

2025/01/21 10:30

◎茜茜

美國白宮日前重申支持臺灣自衛能力，首度以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）及「國際軍事教育及訓練」（IMET）等方式，多元化協助臺灣，展現拜登政府維持臺海和平穩定的決心，此舉不僅體現美國對印太地區穩定的承諾，也凸顯臺灣在美中角力中的戰略價值；然隨著美中關係緊張升溫，未來四年中國可能將「要求美國減少對臺支持」作為談判重點，臺灣議題勢必成為美中競逐中的關鍵焦點；以下將就美國援臺政策的意涵、臺灣在印太地區的角色、中國對臺策略的調整，以及未來美中臺三方互動進行探討。

拜登政府卸任前發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，重申美國支持台灣自衛能力。（法新社）拜登政府卸任前發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，重申美國支持台灣自衛能力。（法新社）

首度多元軍事援助：美國深化臺灣防衛支持

拜登政府採取FMF、PDA及IMET等多元方式援助臺灣，顯示美國不再僅透過軍售來支持臺灣防衛，而是結合融資、快速軍備轉移及軍事教育，全面強化臺灣防衛韌性；這種援助模式不僅有助於提升臺灣的國防實力，更彰顯臺美安全合作的緊密性，透過PDA，美國能加速提供緊急軍備，以應對突發情勢；而IMET則可幫助臺灣軍官融入國際軍事體系，增強與盟國合作的能力；這些舉措表明，美國已認知臺海穩定的重要性，並採取行動遏制中共對臺灣的軍事威脅。

拜登政府以多元軍事援助支持臺灣。圖為台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車。（歐新社檔案照）拜登政府以多元軍事援助支持臺灣。圖為台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車。（歐新社檔案照）

臺灣的戰略價值：印太安全的穩定力量

臺灣不僅是亞太地區的經濟樞紐，更是維繫印太戰略的核心支點，拜登政府聲明中指出，支持臺灣的自衛能力是維持臺海和平的關鍵，也是保護美國及其盟國利益的重要環節；透過與日本、澳洲及其他印太國家的合作，美國正試圖構建多層次的防衛網絡，而臺灣正處於這個網絡的中心地位，臺灣不僅在區域安全中發揮穩定力量，其民主制度亦成為印太地區對抗極權體制的象徵，因此美國對臺支持具有更深層的戰略意涵。

中國的策略調整：韜光養晦與聚焦內政

面對美國多方支持臺灣，中共在未來四年可能採取「表面不示弱，實則韜光養晦」的策略，學者閻學通與翁履中皆指出，中共內部正面臨經濟疲軟及內部壓力，其對外政策將更注重穩定經濟與內政調整，而非激進對臺統一；若美中談判將臺灣議題列為重點，中共可能以要求美國減少對臺支持作為談判籌碼，試圖削弱臺灣的國際空間；然隨著中國國內問題日益突出，習近平是否能持續推行強硬外交仍有變數。

美中臺互動：未來四年的挑戰與可能性

在美中臺三方互動中，臺灣將面臨來自中共壓力及國際支持間的平衡挑戰，儘管美國援臺政策的深化可短期內提升臺灣防衛能力，但若中共加強對臺孤立，臺灣如何在國際間維持外交韌性將成為重要課題；此外，川普或其他共和黨候選人若於美國總統大選中勝出，對中政策可能轉向更強硬，對臺支持也可能更加明確，臺灣應持續提升自身軍事實力及國際合作，成為美中競逐中的關鍵砝碼，確保自身安全與區域和平穩定。

確保台海和平，美軍第七艦隊所屬伯克級神盾驅逐艦「強生號」，去年通過台海。（取自美軍第七艦隊臉書）確保台海和平，美軍第七艦隊所屬伯克級神盾驅逐艦「強生號」，去年通過台海。（取自美軍第七艦隊臉書）

總結

拜登政府以多元軍事援助支持臺灣，展現維持臺海和平的決心，然隨著中共在國內外的壓力加劇，臺灣議題勢必成為美中談判的焦點，臺灣應在深化與美國及其他盟國合作的同時，積極提升自我防衛能力，確保在國際舞臺上的地位，並在美中角力中展現穩定與堅韌的力量。

（作者為研究生）


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