自由開講》英美合作強化印太安全，臺灣如何借力提升自身安全？

◎三毛

美國與英國的合作歷史可追溯至二次世界大戰，雙方在戰後建立了以共同價值和利益為基礎的「特殊關係」；隨著時代發展，這種密切的戰略合作關係涵蓋了包括安全、經濟和外交等多方面，臺灣自冷戰時期起便在美英國防和外交政策中扮演著一定角色，尤其是近年來中國在臺海周邊的軍事擴張與威脅加劇，使得臺灣問題成為國際焦點。

10日美國國務卿布林肯與英國外交大臣拉米於倫敦啟動了「英美戰略對話」，在聯合聲明中，雙方重申臺灣海峽的和平穩定對全球安全及經濟繁榮至關重要，這進一步強化了美英在印太區域安全的協同，這樣的戰略對話不僅影響臺海局勢，也給臺灣提供了學習和借鑒的機會。

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首屆「英美戰略對話」14日發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題。圖為美國國務卿布林肯（右）與英國外交大臣拉米（左）11日連袂搭火車訪烏克蘭。（路透檔案照）

英美戰略對話：強化印太安全合作

美國與英國在14日的聯合聲明中強調，臺灣海峽的和平穩定對全球安全與經濟繁榮具有不可或缺的作用，英美雙方的共識體現了其對印太區域的持續關注，並在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的框架下，進一步鞏固彼此的戰略合作；英美兩國已意識到印太地區的局勢對歐洲－大西洋的安全和經濟具有相互影響，因此雙方承諾未來將在該區域展開更多協調行動，並與其他國家共同努力，維護該地區的自由與開放，這次對話展現了英美對抗中國崛起和維持印太區域秩序的堅定立場。

臺灣海峽的重要性與國際反應

此次「英美戰略對話」聯合聲明中提到的臺灣海峽，反映出臺海局勢在國際安全體系中的關鍵地位，臺海作為全球重要的貿易通道，一旦發生衝突將嚴重影響國際供應鏈，並對全球經濟產生深遠影響；英美雙方對臺灣問題的表態明顯指向中國近年來在臺海周邊的軍事擴張與對臺威脅，顯示出國際社會對維護該地區和平穩定的高度重視；對臺灣來說，這樣的國際聲援不僅鞏固了臺灣在印太地區的戰略地位，也為臺灣在面對中國壓力時提供了國際上的支持力量。

美英合作對臺灣的啟示

美英之間的密切合作和對臺海穩定的共同關注，對臺灣來說是一個強有力的示範，臺灣應從中學習如何進一步加強與國際盟友的合作，特別是在外交和安全領域，臺灣可以利用其地緣戰略位置，積極參與印太區域的多邊安全合作機制，與美、英等國家保持緊密聯繫，臺灣在國際舞臺上若能進一步深化與美國、英國等主要國家的夥伴關係，將有助於鞏固自身安全，也為臺海局勢提供更多穩定的力量。

臺灣的戰略選擇

面對來自中國的威脅，臺灣應該持續加強自身的國防能力，同時善用國際支持，強化與美英等國家的軍事與安全合作，臺灣應該積極參與國際組織及區域安全對話，尋求與更多志同道合的國家合作，特別是針對印太區域的安全問題，與美英等國家展開更多的戰略對話和協同；這不僅有助於維持臺海的穩定，還能進一步提升臺灣在全球的影響力與戰略地位，在未來的外交策略中，臺灣應該繼續積極推動印太地區的多邊合作，促進區域的和平與繁榮。



（作者為研究生）



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