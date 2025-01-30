曹興誠八不居士》共產黨來了會怎樣？

這些階級成分不久便被簡化成為兩大類：「紅」與「黑」，或者「友」與「敵」。在接下來的數十年裡，階級成分將決定每個人的命運，而且每個家庭戶主的階級成分也決定了其小孩的成分。

◎曹興誠

《共產黨進城以後，除了戶籍登記外，每一個人都得劃分階級成分，其依據包括「家庭出身」、「職業」和「個人情況」等。根據個人對革命的忠誠度，階級成分依次化分為「好」、「中」、「壞」三大類。其中每一類又可再細分，因此總共約有60種之多：

中國共產黨來了會怎樣？示意圖 。（法新社檔案照）

好的階級包括：

革命幹部

革命軍人

革命烈士

產業工人

貧下中農

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中間階級包括：

小資產階級

中農

知識分子和專業人士

壞的階級成分包括

地主

富農

資本家

這些階級成分不久便被簡化成為兩大類：「紅」與「黑」，或者「友」與「敵」。在接下來的數十年裡，階級成分將決定每個人的命運，而且每個家庭戶主的階級成分也決定了其小孩的成分。

政府鼓勵民眾寫信給警察和報紙，揭發鄰居或朋友，並可獲得獎勵。

那些被新政權視為最危險的敵人，都遭到秘密關押和處決。

在河北，解放之後的一年內，有兩萬多人被秘密處決。不久，各地殺人規模開始迅速擴大。》

以上陳述摘自馮客著「解放的悲劇」書中的61頁至63頁。

馮客著「解放的悲劇」。（取自曹興誠貼文）

今天我們不罷免紅藍白的投共立委，台灣人的遭遇會比以上描寫的情況更慘。

請大家看完後，務必轉傳給你所有的在台親友，如果你關心他們的話。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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