古生物研究》臺灣生命史中最巨大的陸域脊椎動物：超過13公噸的古菱齒象

臺灣的生物多樣性，從日治時期就被發現包含古菱齒象這一個物種，但因為幾乎沒有相關的研究工作，直到現在卻仍是不太為人所知。生存物種的大小對於瞭解生態系的結構極為關鍵，因此在這一個研究中，利用保存較為完整的頭骨及肢骨化石來估算臺灣所發現的古菱齒象的體重...

◎蔡政修

臺灣大學生命科學系與生演所副教授蔡政修及其博士生Deep Shubhra Biswas，跟位於臺中的國立自然科學博物館研究員張鈞翔合作，發現生存於臺灣更新世時期的古菱齒象（Palaeoloxodon）能超過13公噸，是臺灣生命史中目前所知道最巨大的陸域脊椎動物，完全改寫一般對於臺灣生物多樣性與其演化的認知。此古生物研究文章於2024年6月正式刊登於Quaternary Science Reviews。

臺灣所發現的巨大古菱齒象頭骨化石，同樣典藏於臺南大地化石礦石博物館。（取自該文）



臺灣的生物多樣性，從日治時期就被發現包含古菱齒象這一個物種，但因為幾乎沒有相關的研究工作，直到現在卻仍是不太為人所知。生存物種的大小對於瞭解生態系的結構極為關鍵，因此在這一個研究中，利用保存較為完整的頭骨及肢骨化石來估算臺灣所發現的古菱齒象的體重，發現與證實生存於臺灣的古菱齒象平均大小超過9公噸，而目前所知最大的個體能超過13公噸（此化石標本典藏於臺南的大地化石礦石博物館），是目前最大的非洲象兩倍以上的大小。

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臺灣目前所知最大、超過13公噸的古菱齒象個體（尺骨）和其臺南大地化石礦石博物館的館長陳濟堂與夫人。（取自該文）

臺灣或許不大 這一片土地曾是巨大動物們的樂園

去年蔡老師的研究團隊也發現臺灣生命史中最大的爬蟲類：能達7公尺的臺灣豐玉姬鱷，現在再加上臺灣生命史中最巨大的陸域脊椎動物：能超過13公噸的古菱齒象。就如這一篇最新研究文章的標題所述：Land of the giants，現在的臺灣或許看似不大，但臺灣這一片土地其實曾經是巨大動物們的樂園。

臺灣所生存過、但卻已經滅絕的巨大生物的研究都緊扣著蔡老師去年和另外的國際團隊發表於Science的研究成果 - 關於島嶼生物滅絕的議題。臺灣有發生過大尺度的滅絕事件目前仍不太為人所知，其滅絕的原因和後果也等著後續研究成果來揭開，期許能提供有更大的視野來面對第六次大滅絕的危機。

本研究成果已於2024年6月正式刊登於Quaternary Science Reviews研究全文：

（作者為台大生命科學系副教授）

本文經授權轉自《台大焦點新聞》113年7月31日

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