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矢板明夫觀點》黃國昌主席牽動政局 激化朝野對立

黃國昌領導的民眾黨，其最主要的訴求是「反對民進黨的貪腐，以及對柯文哲的政治迫害」。並利用仇恨動員，成功地凝聚了一部分支持者。 民眾黨從關鍵少數變成了「反對黨的急先鋒」，並裹挾國民黨。今後，朝野的對立一定會更加尖銳。
矢板明夫

矢板明夫

2025/02/16 19:00

◎矢板明夫

今天（0215），立法委員黃國昌以碾壓性的優勢，當選了台灣民眾黨的黨主席。黃國昌是2023年11月宣布加入民眾黨的。僅僅一年三個月，就將該黨從柯文哲的一人政黨，成功轉型過度到了黃國昌的一人政黨，把那些追隨柯文哲多年的徒子徒孫壓制得服服貼貼。不得不承認，他有高超的政治手腕。

立法委員黃國昌以碾壓性的優勢，當選了台灣民眾黨的黨主席。（取自貼文）立法委員黃國昌以碾壓性的優勢，當選了台灣民眾黨的黨主席。（取自貼文） 

觀察這場民眾黨主席選舉，有一點和其他政黨明顯不同的地方，那就是幾乎沒有完整的政策理念闡述，只聽到對民進黨的尖銳批評。很多黨員應該和我一樣，不清楚黃國昌主席的外交政策、能源政策，以及對中國政策。這是一件令人遺憾的事情。

我認為，黃國昌當選民眾黨主席這件事，對今後台灣的政局，會有深遠的影響。

本來，柯文哲領導的民眾黨，其定位是「國會的關鍵少數」。夾在藍綠中間，掌握主動權、提高存在感。去年總統大選之後，我曾經到民眾黨黨部採訪過柯文哲。當時，他並沒有否定將來在某些法案上和民進黨合作的可能性。在民眾黨的提名策略上，他故意提了一些和綠營有淵源的人，應該也是這個用意。

黃國昌當選民眾黨主席，對台灣政局，會有深遠的影響。（資料照）黃國昌當選民眾黨主席，對台灣政局，會有深遠的影響。（資料照） 

但是，黃國昌領導的民眾黨，其最主要的訴求是「反對民進黨的貪腐，以及對柯文哲的政治迫害」。並利用仇恨動員，成功地凝聚了一部分支持者。既然今後民進黨不可能介入司法、釋放柯文哲，那麼黃國昌民眾黨對民進黨的攻擊，只可能更加變本加厲。

民眾黨從關鍵少數變成「反對黨急先鋒」

這樣一來，民眾黨就從關鍵少數變成了「反對黨的急先鋒」，並裹挾國民黨。今後，朝野的對立一定會更加尖銳。

大罷免若不成功 藍白合政府恐全面停擺

所以，現在全台灣各地風起雲湧的大罷免運動，如果沒有成功，讓這些藍營立委留在立法院，對台派來說，將有非常嚴重的後果。因為法律規定，對立委的罷免，在任期內罷免只能提一次，存活下來的立委從此免疫。那麼，藍白結合，今後三年，台灣的政府將幾近停擺，很可能什麼事情也做不了。


#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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